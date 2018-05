Vlad Micluț, ciclistul care a părăsit Bucureștiul pentru Cluj

Vlad Micluț mărturisește că, bicicleta s-a „lipit” de el în așa fel încât a ajuns să practice ciclismul de anduranță, care îi oferă de asemenea libertatea de a călători.

Sute de kilometri parcurși cu bicicleta

Ciclismul de anduranță presupune parcurgerea unor etape de câteva sute de kilometri (minim 200, maxim 4000).

„Ciclismul de anduranță presupune parcurgerea unor etape de câteva sute de kilometri, minim 200 de kilometri, iar maxim este cursa Transcontinentală de 4 mii de kilometri. Trebuie parcurse niște trasee stabilite, fără a fi marcate într-un fel sau altul, fără ajutor din exterior. Pur și simplu ești acolo pe cont propriu, te descurci cum poți să termini respectiva cursă, într-un timp stabilit de organizator. Sunt niște puncte de control prin care trebuie să treci într-un anumit interval orar, altfel pur și simplu ești descalificat”, a spus Vlad Micluț.

De-a lungul carierei sale sportive, Vlad a reușit să facă performanță de nenumărate ori. Cea mai memorabilă este cursa Trans Carpathian Epic, în cadrul căreia a parcurs 616 kilometri în 60 de ore, timp în care a traversat și Transalpina și Transfăgărășanul. Din cele spuse de tânărul ciclist, la aceasta a avut cel mai mult de muncă pentru că, în același timp, a fost cea mai mare distanță pe care a parcurs-o vreodată cu bicicleta. O distanță asemănătoare străbătută de el a fost cursa București – Cluj-Napoca – Câmpia Turzii, de 600 de kilometri.

Problemele de sănătate nu l-au oprit

Însă, în lumea sportului, nu totul se rezumă la performanță, la premii sau la liberate. Uneori, apar și neplăceri, iar Vlad a ajuns să aibă probleme medicale cu genunchii. Și cu toate că ar fi putut să rămână fără speranță și să renunțe la pasiunea lui, tânărul a reușit să le facă față cu mult curaj.

„În prima fază când am aflat de problema medicală la genunchi și când medicii mi-au spus că nu mai pot să practic ciclism sau alergare, m-am gândit că e gata și că aici se termină totul legat de sport, dar pur și simplu am încercat să trec peste. Am făcut o operație la genunchi, am stat doi ani în repaus și după am revenit. Am refuzat să cred că sunt bolnav și am problemele pe care le am și am mers mai departe. Din punctul acesta de vedere, refuz să cred că eu aș putea avea vreo problemă”, povestește sportivul.

Vlad Micluț își împarte timpul între locul de muncă și activitatea sportivă. Avantajul lui este că lucrează la o firmă de biciclete din Cluj, care îl și sponsorizează și astfel îmbină pasiunea și cariera.

Performanțele lui Vlad Micluț nu se vor opri aici

În viitorul apropiat, tânărul va parcurge etape de 300 de kilometri, iar lunile următoare alte etape de 400 respectiv 600 de kilometri pentru a obține titlul de Super Randonneur, pe care îl va putea obține dacă va parcurge toate etapele menționate. Tot pentru acest titlu, vor urma câteva curse mai ușoare, între 50 și 150 de kilometri. Vlad mărturisește că tot ceea ce face, toată munca depusă este pentru a obține titlul de Randonneur 5000 și Randonneur 10.000 pentru că, în momentul de față, din cei 750 de cicliști de anduranță din România, există doar unul cu titlul de Randonneur 5000. Obținerea acestui titlu, îl va face al doilea ciclist cu titlul Randonneur 5000 din România, iar pentru a obține titlul de Randonneur 10.000 va trebui să participe împreună cu primul campion la Olimpiada Cicliștilor din Franța din anul 2019.

ADINA PUHA ȘI MĂLINA SOLOMIE

Studente în anul I în cadrul departamanetului de Jurnalism, FSPAC