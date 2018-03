Nume noi confirmate la Electric Castle

Deși muzica a fost din totdeauna singurul lucru la care s-a priceput, studiile sale fiind perfecționate la BRIT School, unde a fost colegă de an cu Adele și Leona Lewis, Jessie J a crezut tot timpul că va fi doar cea care va compune, nu neapărat cea care va urca pe scenă. În 2010, debutează cu „Do It Like a Dude”, o piesă pe care o scrisese pentru Rihanna, dar pe care casa de discuri decide să o lanseze având-o pe ea ca solistă. E primul ei single, primul No 1 și prima piesă care o va transforma pe Jessie J în prima artistă britanică ce a reușește performanța să aibă 6 piese de pe același album în Top 10 UK.

Succesul ei muzical, demonstrat atât prin propriile performanțe în topurile internaționale, cu piese precum „Bang bang” sau „Price tag”, cât și prin hit-urile pe care le-a compus pentru alte celebrități, e dublat de succesul în televiziune și o mare dedicare către cauzele umanitare.

Dublu nominalizat la Grammy și proaspăt confirmat la Electric Castle pentru primul său concert din România, Mura Masa este parte din tânăra generație de muzicieni care a crescut având acces la muzică din toate colțurile lumii, iar acest lucru se simte puternic în creațiile lui. Fiecare piesă este gândită individual, colaborările cu staruri precum ASAP Rocky, Stormzy, Charli XCX sună foarte diferit, dar toate sunt foarte bine lucrate, ceea ce le-a și permis să ajungă în vârfurile clasamentelor din UK și US.

Unul dintre cei mai buni artiști din zona DubStep la ora actuală, Jeff Abel aka Excision, va marca și el la Electric Castle 6 prima sa experiență românească. Show-urile sale sunt la fel de dure precum numele de scenă ales, cu o combinație de muzică, video și lumini ce creează experiențe foarte puternice și memorabile. Veți avea nevoie de protecție pentru urechi în timpul concertului, Excision e decis de fiecare dată să atingă limitele bass-ului!

The Bloody Beetroots, artistul italian iubitor de muzică punk și electronic care, are unul din cele mai progresive stiluri, își compune încă piesele pe chitară clasică și pian. Și asta pare să funcționeze pentru piesele lansate cu Steve Aoki, Paul McCartney sau Tommy Lee.

Tot din categoria celor cărora nu le este frică să pornească de la stiluri „clasice” pentru a ajunge la muzică electronică, St. Germain a reușit să convingă milioane de oameni din întreaga lume să-i cumpere albumele, care sunt o combinație de house și nu-jazz.

De trei ori câștigător al DJ Awards, Richie Hawtin face parte din avangarda muzicii electronice. De-a lungul celor trei decenii de carieră, a apelat la mai multe nume de scenă, cel mai cunoscut fiind Plastikman, și este probabil singurul DJ ce se poate lăuda că a fost „expus” la Guggenheim New York, muzeu pentru care a creat un obelisc din LED-uri, cu muzică special compusă de el.

Și dacă tot vorbim de „veterani” ai muzicii electronice, confirmarea duo-ului Groove Armanda pentru ediția din iulie a festivalului va bucura toți fanii ce au descoperit acest gen muzical odată cu hit urile „Superstylin’” sau „I See You baby” create de britanici în anii 90.

„Futurehouse” e stilul care-l definește pe Tchami, DJ-ul francez ce își găsește timp ca, pe lângă propriile concerte, să producă muzică pentru Lady Gaga și alte figuri ale muzicii pop.

Nothing But Thieves se anunță unul din punctele de atracție pentru toți fanii de rock alternativ ce vor fi prezenți la Electric Castle 2018. În urmă câteva luni, britanicii tocmai au scos pe piață cel de-al doilea album, „Broken Machine”, compus aproape integral în timp ce se aflau în turneu mondial, susținând concerte sold-out în peste 10 țări. Foarte tineri (cel mai „în vârstă” membru are doar 25 de ani), nu ezită să-și invite mamele la concertele lor, mai ales atunci când cântă în deschiderea unor trupe precum Twenty One Pilots sau Muse.

Și pentru că post rock-ul sună foarte bine la castel, organizatorii îi propun pe Son Lux, trupa newyorkeză ce și-a lansat de câteva săptămâni cel de-al 5-lea album, “Brighter Wounds” pe care-l vor prezenta în premieră pe România la Electric Castle.

Același post-rock se regăsește și în stilul Múm, trupa islandeză ce probează încă odată că mica insulă generează mișcări creative foarte originale. Kensington continuă tradiția trupelor rock olandeze în festival, foarte iubite de public. The Last Internationale sunt de testat pentru a vedea cum sună folk-rock-ul născut în cluburile din New York și transformat într-un show plin de energie.

Oferta artiștilor din zona house e completată de Bakermat, Shiba San, fiecare dintre ei cu o altă abordare asupra stilului. Spectatorii s-ar putea să fie luați prin surprindere de The Little Big, trupa rave din St. Petersburg cu mesaje politice foarte sarcastice, deloc neobișnuite având în vedere țara din care provin.

Primii artiști români de pe afișul EC 6: Subcarpați, Petre Inspirescu, Otherside și Vița de Vie revin în festival, în timp ce Raresh, OCS, Vunk, Kryptonite Sparks și Class cântă pentru întâia dată la Bonțida.

Abonamentele costă 429 de lei.