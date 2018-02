Ore de istorie mai atractive, printr-un program de educaţie cinematografică, în premieră naţională

Proiectul se va implementa în 4 ţări europene - Italia, România, Bulgaria şi Slovenia - în decursul acestui an. “Programul îşi propune să crească popularitatea filmului european în rândul elevilor de liceu şi în acelaşi timp să contribuie la îmbunătăţirea calităţii orelor de istorie şi aprofundarea înţelegerii evenimentelor istorice importante pentru Europa, prin intermediul cinematografiei. Acesta este primul proiect de educaţie cinematografică care se concentrează pe o materie anume din curricula şcolară (istorie) şi propune utilizarea filmului de ficţiune pentru aprofundarea acesteia, în paralel cu cultivarea educaţiei cinematografice. Un alt element diferenţiator al programului îl constituie abordarea pedagogică folosită: proiectul nu se bazează doar pe transmiterea unor informaţii, ci pe dezvoltarea abilităţilor practice necesare elevilor pe termen lung, abilităţi care le vor permite să devină cetăţeni activi şi informaţi", se arată într-un comunicat transmis, miercuri, de Asociaţia pentru Promovarea Filmului Românesc (APFR), cea care implementează proiectul în România, scrie Agerpres.



Potrivit sursei citate, în cadrul programului este dezvoltat un catalog complex de filme europene care au ca temă centrală momente din istoria Europei - revoluţii, războaie, fenomene de migraţie, mişcări sociale, figuri importante, curente culturale etc.



"Noul program de educaţie cinematografică, care va fi accesibil şi elevilor de liceu din România, se concentrează foarte mult pe activităţile practice. Astfel, filmele vor fi instrumente didactice nu doar pentru exemplificarea anumitor momente istorice, dar şi punct de plecare pentru crearea altor materiale audio-vizuale: video-eseuri. Creaţia de noi materiale prin adaptarea şi utilizarea unora deja existente este, în fapt, o practică reprezentativă a societăţii digitale actuale, una în care linia dintre consumatorii şi producătorii culturali devine din ce în ce mai neclară. Prin producţia de video-eseuri, atât elevii cât şi profesorii, se vor familiariza cu toate componentele limbajului audio-vizual (imagine, sunet, editare, grafică etc.) şi vor face parte din noua generaţie de spectatori", se mai arată în comunicat.



Proiectul îşi propune ca în fiecare stat partener să fie cuprinşi în proiect câte 1.000 de elevi şi 40 de profesori.