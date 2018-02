5 ani pentru un PUZ în Borhanci. Viceprimar: “Ajunge, stop joc”. În zonă va răsări un sens giratoriu

După ce a fost luat la rost în direct la un post de radio de către o clujeancă care s-a plâns că așteaptă de 5 ani pentru un PUZ în Borhanci pentru construirea unei case și că primăria a emis autorizații pentru blocuri, viceprimarul Dan Tarcea spune că zona este supraaglomerată și că PUZ-urile sunt momentan blocate. “Tot ce este sub 24 de locuri de parcare nu are niciun fel de interdicție în zona Borhanci. Se eliberează. Dumneavoastră, din punctul meu de vedere, având în vedere că proiectul nu a fost promovat are niște lipsuri și trebuie să faceți niște modificări”, a replicat viceprimarul.

Primăria spune «stop joc»

“Nu există niciun proiect care să aibă toate documentele gata și să nu fie promovat sau să nu meargă în Comisia Tehică. Există acel studiu de trafic, și noi ca autoritate publică, avem obligația să nu stricăm ce este bun. În acest moment, zona Borhanci, la fel ca și zona Bună Ziua, este supraaglomerată pentru că accesul în zona respectivă a ajuns deja din punct de vedere al indicelui de trafic la 126%. Practic, este o depășire majoră. Am avut un asemenea caz pe strada Bună Ziua, în care din 800 de apartamente, patru blocuri, s-au aprobat doar două pentru că ajunseseră deja la 97%, iar celelalte două blocuri suplimentare ar fi sărit mult peste 100%. Am oprit această lucrare în faza de autorizație de construire. Practic, era trecut și aprobat în Consiliul Local HCL-ul pentru PUZ și am oprit pentru că noi avem această obligaație să veghem asupra bunului mers al urbei. Am mers în instanță și am câștigat”, a spus Tarcea.

Viceprimarul spune că, în acest moment, în zona Borhanci, toate PUZ-urile și toate studiile de oportunitate sunt blocate pentru că “până nu se găsesc soluții și până nu se deblochează proiectul centurii metropolitane și până nu avem alte soluții de a ieși din cartier nu vom da drumul la niciun PUZ.

“Calitatea vieții celor care locuiesc astăzi în Borhanci este mai importantă decât a celor care vremelnic nu pot să construiască. Au fost dezvoltări și decizia este luată de aproape un an de zile. Am luat decizia pentru că ajunge, stop joc. Nu putem face studii de trafic pe fiecare stradă. Borhanci este o zonă foarte aglomerată. A fost un boom imobiliar, este foarte bine pentru municipiul nostru. Nu am spus niciodată că oamenii vor trebui să așteapte până când va fi construită centura. Nici oamenii nu vor construi mâine”, spune viceprimarul.

Un nou sens giratoriu

Tarcea mai spune că în zonă urmează să se construiască un sens giratoriu.

“Noi avem câteva soluții pentru zona respectivă. Una din soluții este un acord pe care îl avem cu USAMV în care să ne cedeze aproape un hectar de teren pentru a putea lărgi zona de Borhanci și de a realiza un sens giratoriu la intersecția străzii Romul Ladea, strada Borhanciului și Brâncuși. Nu afectează zona de livadă. Discuțiile sunt foarte avansate. Cea de-a doua etapă este construcția centurii metropolitane. Fără aceste lucruri nu avem ce să facem. Cum este blocată Bună Ziua, cartierul Borhanci, vom extinde acest blocaj și în altă parte pentru că nu putem să periclităm calitatea vieții oamenilor care deja locuiesc acolo”, a mai spus acesta.

Viceprimar: Clujul are unde să se extindă

Viceprimarul a mai declarat că la nivelul municipiului Cluj-Napoca, 40% din terenurile existente în intravilan sunt neconstruite.

“Avem foarte multe terenuri care sunt în intravilan, unde nu mai trebuie făcut PUZ sau documentație urbanistică. Clujul are unde să meargă. Orice extindere pe care o face la Cluj înseamnă și niște responsabilități: asfaltare de drumuri, transport public, școală, grădiniță. Cu cât facem case mai răzlețe și în toate extinsiile Clujului avem pe 2 kilometri 50 de case acolo deja costurile pentru noi ca și clujeni sunt foarte mari. Noi trebuie să folosim toate terenurile pe care le avem în intravilan eficient și să avem o dezvoltare reală a lucrurilor. De aceea spun că zona Borhanci, Bună Ziua și vor mai urma și alte zone pe care astăzi le studiem se vor închide până când vom găsi soluții. În luna martie vom lansa licitația pentru studiul de fezabilitate, PUZ, pentru această centură metropolitană. Aceasta ne va da o perspectivă clară. În acest moment, în zona Borhanci, toate construcțiile de case, ansambluri care sunt sub 24 de locuri de parcare, se poate construi fără probleme”, a conchis Tarcea.