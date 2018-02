La doar 18 ani, dă un plus de distracție în cluburile din Cluj. Mihai Hînda: „Ca MC ești un animator la microfon”

Mihai Hînda este un tânăr pasiona de tot ceea ce ține de media. Este la curent cu ultimele știri, știe ce au mai făcut vedetele și mereu este pregătit să captureze cele mai inedite momente din viața lui pentru a le împărtăși cu prietenii lui virtuali. Cu toate că pare descrierea unui adolescent obișnuit, Mihai are ceva aparte. Vocea lui este cunoscută în tot Clujul atât datorită emisiunii pe care o moderează la un post de radio local, cât și din reclamele radio și din atmosfera pe care reușește să o creeze în cluburile din oraș.

MC-ul, animatorul la microfon

Definiția unui MC (Maestru de Ceremonii) nu este una exactă. Însă, în principiu, MC-ul trebuie să se ocupe de atmosfera din club. Misiunea lui este să facă oamenii adunați în același loc să se simtă bine. Lumea merge în club pregătită să danseze și să se distreze, iar rolul celui care are grijă de microfon este unul important, fiindcă există o linie fină între a fi enervant și a fi sufletul petrecerii. Iar pentru asta nu este suficient să aibă o voce care sună bine, ci trebuie să știe cum să intervină pe diverse melodii pe care le propune DJ-ul.

„Eu în club pur și simplu anim. Ca MC ești un animator la microfon al distracției. De acolo trebuie să fii creativ, indiferent în ce direcție o ia creativitatea ta. MC-ul are grijă de microfon în club și are grijă, având această sarcină, să facă atmosferă. El, împreună cu DJ-ul. Trebuie să creezi o legătură cu publicul, ca să poți să ai un impact asupra lor. Mergi la party, ești și tu petrecăreț la fel ca ei și trebuie să te simți tu bine și să ai grijă și ca cei din public să se simtă bine. ”, explică Mihai Hînda.

Legătura dintre MC și DJ

Într-un club, DJ-ul și MC-ul trebuie să facă o echipă bună pentru a putea crea o atmosferă cât mai plăcută pentru petrecăreți. Cu toate că de-a lungul timpului Mihai a avut mai multe colaborări cu diverși DJ, cea mai bună sinergie o are cu cel care l-a ajutat să își pună bazele în domeniu.

„Îmi place să fac echipă cu DJ-ul Even Steven. Îmi cade foarte bine pentru că, mergând de atâta vreme și fiind împreună atât de mult timp s-a creat o chimie. a avut un mare beneficiu faptul că noi am stat atât de mult unul pe lângă altul. Cred că și el preferă să vină cu mine. Nu este vorba de exclusivitate. Nu este vorba că nu îmi plac alți DJ sau lui nu îi plac alți MC, ci avem o chimie și ne simțim bine. Cred că acesta este unul dintre ingredientele necesare pentru a face treabă bună. Să te simți tu bine cu ce faci, să fii natural”, a spus tânărul.

De la radio la club

Cu toate că, în principiu, treaba unui MC, atât la radio cât și în club în esență pare să fie aceeași, practica diferă mult de teorie. Dacă la radio, în mare, Mihai știe ce trebuie să vorbească, în club trebuie să fie spontan, ținând cont de public.

„Diferă foarte tare de radio, unde în mare parte a timpului totul e calculat. Să nu se înțeleagă că nu e natural, dar știu sigur la ce oră vor intra reclamele, la ce oră am intervențiile, despre ce voi vorbi atunci. În club microfonul îmi stă cam tot timpul lipit de mână. E diferit mesajul pe care îl transmiți în club. Dar, fără a da dovadă de lipsă de profesionalism, în anumite cazuri nu trebuie să vii cu totul pregătit de acasă. E un loc în care lumea merge să uite de griji. Iar tu, ca MC, trebuie să îi ajuți să se simtă bine”, a explicat Mihai.

Drumul spre pasiune

Mihai Hînda a fost elevul unei școli private din Cluj-Napoca, unde studiile sale s-au axat pe media. Astfel, a ajuns să facă practică la un post de radio local, unde a învățat tot ce știe și unde, un an mai târziu, a primit primul său loc de muncă.

„Noi la liceu, în ultimele două săptămâni de școală, înainte de vacanța de vară, nu făceam ore, ci mergeam să facem practică. Eu atunci cochetam cu mixatul și am decis să merg la radio, să învăț. Am venit în cele două săptămâni în practică, am ajuns aici, unde am dat peste oameni foarte prietenoși și am continuat să vin în fiecare seară timp de un an de zile. După aceea au avut nevoie de un om așa că am primit un job”, povestește MC-ul.

Experiența lui a venit în timp. A prins „din mers” meseria, iar în acest moment se gândește doar la cum va putea evolua cât mai mult în acest domeniu.

„Am furat meserie și vrând, și nevrând. Nu am stat în fiecare zi să întreb ce face aia sau ce face cealaltă. Când aveam o dilemă încercam să prind un moment în care să îmi răspund singur la întrebare. După experiența cu radio au început să apară și primele party-uri ca MC în club, unde am mers cu Even Steven pentru prima oară. Pe parcurs am încercat și cu alți DJ să formăm o echipă, măcar pentru o seară și au venit tot felul de activități fiind aici. M-a dezvoltat într-un fel pe care îl iubesc și la care nu mă așteptam”, mărturisește Mihai Hînda.

Mihai a terminat liceul și momentan se concentrează pe activitățile care îi fac drag, însă pe viitor l-ar tenta să urmeze studii superioare în domeniul media.