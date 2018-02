PEDITEL 1791 ajută părinții. Peste 2000 de apeluri în primele două săptămâni ale lunii februarie

În perioada 1-15 februarie 2018, la PEDITEL 1791 au ajuns 2.877 de apeluri ale părinților îngrijorați. Din ce în ce mai mulți părinți ajung să apeleze la sfatul medical prin telefon.

„Performața aceasta o facem din august, nu spun că ar fi ceva nou. Dar da, februarie fiind o lună scurtă, într-adevăr sunt multe apeluri”, a spus Cristina Grigore, inițiatorul PEDITEL.

Multe dintre problemele micuților pot fi rezolvate acasă

Astfel, munca medicilor camerelor de gardă din cadrul spitalelor a fost ușurată, fiindcă părinții nu și-au dus copiii la clinică, dacă au putut să rezolve problema acasă, fiind sfătuiți de pediatri de la PEDITEL.

„Ideea asta este. Dacă undeva peste 74% din apeluri se rezolvă acasă, părinții nu se mai duc in camera de garda si sunt tot mai multi. Spitalul de Copii un comunicat și raporta în primele 5 zile 432 de cazuri, iar noi în primele 5 zile am avut 1396 de apeluri. Este foarte utilizat. Fiindcă părinții vor să verifice dacă este necesar să se ducă în unitatea de primiri urgențe. De asemenea, dacă nu este necesar, nu se duc. Scopul lor este să își valideze dacă este o urgență sau nu. Dacă este necesar să ajungă acolo sau pot să rezolve problema acasă”, a explicat Cristina Grigore.

În această perioadă, problemele cu care se confruntă cei mici sunt răcelile (peste 30% dintre apeluri sunt în acest sens), febră cu vărsături și cu diaree (10-15% dintre apeluri) și în perioada asta mulți copii mici suferă de traumatisme craniene.

De multe ori, părinții se sperie din cauze minore

Mulți părinți, majoritatea aflați la primul copil, își fac foarte multe griji și apelează la serviciile medicale, chiar dacă micuții nu au probleme grave.

Părintele prima dată trebuie să se liniștească și să își valideze dacă are motive de îngrijorare sau nu. Dacă părintele nu are experiență, se poate îngrijora prea tare. Asta se întâmplă la primul copil, deși sunt părinți care sunt stresați și panicați și la al doilea copil. Nu au un manual de utilizare, nu știu care sunt pașii, cum ar trebui să se întâmple, nu le-a spus nimeni care e evoluția. Și atunci la prima febră, prima vărsătură, prima diaree, se stresează. Dacă vin cu copilul din maternitate și tușește, strănută sau are colici, părintele nu știe ce reacție să aibă și are nevoie de un suport. Iar noi suntem suportul acela pentru părinți. Din punct de vedere medical e mai bine să ai un părinte pe care îl formezi tu, ca specialist, decât să îl lași să se informeze neavizat de pe internet. Pentru că, deși se poate să fie o simplă răceală, părintele poate ajunge să creadă că are o boală foarte gravă”, a spus Cristina Grigore.

PEDITEL 1791 Sfat Medical Pediatric prin telefon a devenit din ce în ce mai utilizat în ultima jumătate de ani, dar apogeul apelurilor a fost atins în luna decembrie a anului trecut, când medicii pediatrii au reușit să soluționeze, prin telefon, 5320 de cazuri.