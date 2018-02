Asociaţia “Trăiesc în Floreşti” cere unirea localităţii cu Cluj-Napoca

Floreştiul ar trebui să se unească administrativ cu municipiul Cluj-Napoca, treptat, în următorii zece ani de zile, se arată în manifestul lansat.

Unul dintre reprezentanţii asociaţiei, Daniel Meze, a vorbit, în cadrul unei conferinţe de presă, despre toate problemele cu care se confruntă floreştenii. Daniel Meze şi-a cumpărat un apartament în Floreşti în 2013, iar anul trecut s-a mutat de tot aici.

„M-am mutat în Floreşti în toamna anului trecut, Când mi-am cumpărat apartamentul ştiam că sunt o sumedenie de probleme în Floreşti, de la trafic, noroi pe străzi, salubritatea, curăţenia, lipsa trotuarelor, multe gunoaie aruncate pe domeniul public. Ce m-a frapat anul trecut când am venit e că din 2013 multe din aceste probleme nu s-au rezolvat. Am considerat că primul lucru pe care ar trebui să îl facem e să inventariem aceste probleme, să vedem cu ce probleme ne confruntăm noi toţi din Floreşti. Am făcut un chestionar online care s-a concretizat în acest manifest.

Am spus: să dăm acest manifest în şedinţă de consiliu local domnului primar şi consilierlor locali. Noi am spus că am făcut în locul dânsului, nu neapărat pentru a-l ataca, 200 de audienţe.

Domnul primar a considerat acest gest nepotrivit şi a spus că nu are nevoie de manifest şi l-a aruncat pe masă. Nu vrem să avem un război cu domnul Şulea sau cu administraţia locală, ci vrem să ni se rezolve aceste probleme. Pentru că vrând nevrând domnul Şulea este primar şi poate că va fi primar până în 2020, deşi este trimis în judecată, are un proces pe rol, poate va fi condamnat, poate nu, poate va fi achitat, prezumţia de nevinovăţie funcţionează, dar totuşi până la alegeri suntem cu acest primar şi vrem ca aceste probleme să se rezolve.

Haideţi cumva să încercăm să punem presiune pe administraţia locală să rezolve aceste probleme”, a declarat Daniel Meze, membru al Asociației Trăiesc în Florești (ATIF).

Fragment din manifest

“Vă prezentăm acest document care se adresează tuturor factorilor de decizie politică de la nivel local şi judeţean, document care sintetizează problemele stringente cu care ne confruntăm ca şi locuitori ai comunei. „Manifestul pentru Floreşti” este un demers civic prin care dorim să tragem un semnal de alarmă cu privire la starea de fapt, deosebit de precară din localitate. În acelaşi timp dorim să exercităm o presiune publică asupra administraţiei locale și judeţene, astfel încât problemele noastre să fie rezolvate.

În urma unor discuţii, analize şi consultări cu mai mulţi oameni de bună credinţă care locuiesc în Floreşti şi în urma unui chestionar online pe care l-am efectuat, am sintetizat următoarele probleme generale şi punctuale. Totodată, aşa cum bine punctează o doamnă care ne-a trimis o sinteză foarte bună a problemelor: „Ştim că nu toate punctele de mai jos ţin de primărie, dar primăria poate influenţa sau ajuta cu rezolvarea lor. Am expus nişte probleme, nu înseamnă că mă plâng, ci doar că nu îmi place acel << lasă, că e bine şi aşa>>. Sunt conştientă şi am văzut că s-au realizat multe lucruri bune în ultimii ani, tocmai de aceea sunt convinsă că se poate şi mai mult şi mai bine”.

Problemele nu sunt ierarhizate în funcţie de gravitatea lor şi nici nu avem pretenţia că avem o listă exhaustivă. Anumite mesaje primite de la floreşteni conţin şi propuneri de soluţii. Nici în acest caz nu avem pretenţia că sunt soluţiile optime. Scopul nostru este de a identifica cât mai multe probleme, generale şi punctuale, de a propune unele soluţii şi de a crea presiune publică astfel încât viaţa noastră, a locuitorilor din comuna Floreşti, să se schimbe în bine, se arată în manifest”, se mai arată în manifest.

Mai jos în ataşament, puteţi citi integral manifestul floreştenilor nemulţumiţi.