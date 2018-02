Militari clujeni repatriaţi din Afganistan, distinşi cu "Emblema de merit în slujba păcii"

Comandantul detaşamentului AIAT, lt.col. Vasile Bătinaş, a declarat, miercuri, presei, că în Afganistan militarii români au lucrat într-o echipă multinaţională, care număra peste 150 de persoane provenind din 11 naţiuni diferite ale coaliţiei NATO.

Acesta a precizat că misiunea, care s-a desfăşurat în Kabul, a fost una destul de grea, zona fiind periculoasă, iar în ultima vreme situaţia s-a şi deteriorat din punct de vedere al securităţii. Cu toate acestea, detaşamentul românesc a avut şansa să nu fie implicat în acţiuni care să îi cauzeze pierderi, aşa cum s-a întâmplat cu militarii danezi din echipa multinaţională, al căror convoi a fost lovit de o maşină capcană.

„Miercuri am participat la ceremonia de repatriere a detaşamentului format din 6 militari care a participat timp de 6 luni la o misiune în Afganistan. Acolo am avut ca misiune instruirea, consilierea şi asistenţa a două instituţii de învăţământ militar afgan, Universitatea Naţională de Apărare şi Comandamentul pentru Instrucţie, Educaţie şi Doctrină a Armatei Naţionale Afgane. A fost o misiune destul de grea, Kabulul fiind o zonă periculoasă, iar în ultima vreme situaţia s-a şi deteriorat din punct de vedere al securităţii. Misiunea a fost complexă, am lucrat într-o echipă multinaţională de peste 150 de militari şi contractori civili din 11 naţiuni diferite ale coaliţiei NATO şi am avut contacte aproape zilnice cu partenerii afgani”, a spus Bătinaş.

Potrivit acestuia, detaşamentul românesc nu a trecut prin momente dificile, dar militarii danez din echipa multinaţională au avut de suferit după ce convoiul în care se aflau a fost lovit de o maşină capcană.

„Eu am mai participat la o misiune în 2011 şi nu ştiu, acum, dacă voi mai participa la o astfel de misiune în teatrele de operaţiuni externe. Probabil că, după un timp, dacă va mai fi nevoie…”, a mai spus Vasile Bătinaş.

Cinci din cei şase militari ai detaşamentului AIAT, repatriat din Afganistan, au primit distincţia "Emblema de merit în slujba păcii" din partea MApN. Acordarea distincţiei a avut loc în cadrul unei ceremonii în cadrul căreia Regimentul 50 Rachete Antiaeriene Floreşti a primit placheta "Onoare pentru Cluj" din partea prefectului judeţului Cluj, Aurel Cherecheş.