Doi alpiniști clujeni au învins un vârf montan din Patagonia VIDEO

Temperaturi de -10 grade, un vânt puternic care a ajuns să bată și cu 140 de kilometri la oră și un teren cu care nu au mai avut de-aface până acum, alpiniștii clujeni Vlad Căpușan și Zsolt Török au trebuit să dea tot ce au mai bun în ei pentru a putea ajunge pe varful Cerro Torre. Cerro Torre, aflat în sudul Argentinei (Anzii Cordilieri), cu o înălțime de 3.106 metri este considerat unul dintre cele mai inaccesibile obiective în alpinism datorită verticalității și specificului ascensiunii, accesul și retragerea fiind extrem de dificile în acest context.

„Noi nu am cucerit nimic. Nu suntem cuceritori. În schimb, avem o realizare care considerăm că e importantă pentru alpinismul românesc. Este vorba despre un vârf emblematic al lumii, mult dorit și visat de toți alpiniștii. Nu am cucerit, ci am realizat o ascensiune”, a spus Zsolt Török.

Un pas imens pentru alpinismul românesc

Traseul a fost unul dificil, care a necesitat foarte mult angajament din partea celor doi alpiniști, mai ales că a acest traseu a urmat după o altă asceniune, tot în Patagonia,

„Expediția noastră a durat o lună. Înainte de ascensiune pe Cerro Adela Sur și am deschis o linie nouă pe care am numit-o varianta românească. A fost important pentru prima noastră ieșire în Patagonia să deschidem un traseu nou și să îi punem nume românesc”, a adăugat Török.

Vremea capricioasă a fost cel mai mare dușman al celor doi alpiniști.

„Dificultatea acestui vârf apare tocmai din cauza vremii. Vremea în Patagonia este extrem de nefavorabilă, se schimbă de la o oră la alta. Timp de o lună de zile am fost cu ochii pe prognoza meteo și am așteptat fereastra ca să putem începe ascensiunea. Noi am fi avut nevoie de 4 zile cu vreme bună, fără precipitații, fără nori și fără vânt. Acolo bate aproape tot timpul vântul cu peste 100 de kilometri pe oră. Condițiile de pe traseu se schimbă de la o săptămână la alta din cauza vântului arctic. Noi am intrat într-un teren total diferit de ceea ce ne așteptam. A trebuit să ne adaptăm, să găsim o tehnică potrivită pentru a ne putea deplasa. Când mai aveam de parcurs 40 de m până la vârf a trebuit să ne oprim și să mai dormim o noapte. Au fost cei mai dificili. Acolo se află celebra ciupercă de gheață de pe Cerro Torre”, a explicat Vlad Căpușan.

40 de metri în 10 ore

Vânturile care ajung să bată cu peste 140 km pe oră, rareori permit ascensiunea, iar dincolo de dificultățile foarte complexe ale traseului se întâmplă ca ultimii 40 metri să nu poată fi urcați din cauza surplombei de gheață - vestita ciupercă de gheață de pe Torre. Însă cei doi și-au folosit toate cunoștiințele pe care le-au acumulat de-a lungul anilor și au reușit în final să ridice steagul României pe vârful Cerro Torre. Alături de o echipă format din doi americani, s-au susținut și s-au ajutat pentru a reuși.

„ Niciodată nu m-am gândit că va fi nevoie de 10 ore pentru 40 de metri. Toate tehnicile pe care le-am folosit acolo le-am folosit peste tot. Dar în cazul acesta a trebuit să facem ceva peste, mai mult. Nu ținea nicio asigurare, vântul bătea cu 110 kilometri pe oră și erau undeva la -10, -15 grade. Nu am reușit să dormim deloc în acea noapte. Niciunul dintre noi nu am putut să ieșim pe ultimii 40 de metri. Am realizat că trebuie să dormim și să mai încercăm. Am avut un cort de două persoane unde am dormit patru. Cortul a fost doar o protecție. Nu aveam nimic, nici măcar izolir. Am folosit steagurile care reprezentau sponsorii ca să le punem pe noi. Apa obținută prin topire am împărțit-o în patru, la fel și un baton. Trebuia să avem fiecare un pic de forță să putem continua. Și așa am pornit spre ultima lungime. Au fost ore întregi și o luptă”, a spus Zsolt Török.

Împlinirea unui vis

Ascensiunea a durat în total șapte zile. În acea săptămână, alpiniștii au reușit să doarmă, în total, 15 ore. Oboseala era cruntă, dorința de a renunța începuse deja să încolțească în mintea și în sufletul lor. Însă sentimentul pe care îl au atunci când reușesc să ajungă în vârf i-a determinat să meargă mai departe.

„Acea senzație în care simți că ți-ai îndeplinit un vis pe care îl aveai de mic copil. Alpinismul nu e un sport de stadion. E o luptă cu tine însuți”, a mărturisit Vlad.

Ascensiunea vârfului Cerro Torre a fost reușită pentru prima dată în anul 1974, mult după marile explorări și cuceriri himalayene, lucru care spune multe despre dificultatea acestui munte.

În ascensiunea lor, la început de 2018, Vlad și Zsolt au parcurs peste 85 km și peste 3.200 metri diferență de nivel în cele 7 zile petrecute pe munte. Echipa românească a urcat în deschiderea traseului împreună cu o echipă din Statele Unite, celelalte echipe prezente urmând să urce pe traseul croit de români și americani.

Secțiunile cele mai dificile, Elmo/Head Wall/ și vestita ultimă lungime surplombată au fost trecute la rând, în special ultima lungime, cu o luptă grea care a durat peste 8 ore. În acest punct al traseului, românii au dormit o noapte sub vârf pentru a putea continua ascensiunea. Condițile din traseu au fost neașteptat de dificile, iar temperaturile foarte scăzute.