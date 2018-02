Cine sunt câștigătorii semifinalei EUROVISION de la Turda?

Concurenții au cântat la zeci de metri adâncime, în Salina Turda, cea mai spectaculoasă salină din România și nu numai, scrie www.turdanews.ro.

Spectatorii s-au putut bucura de recitalurile solistei Elena Gheorghe si al trupei Ad Libitum Voices.

Ordinea de intrare în concurs a semifinaliştilor a fost următoarea: Bernice Chitiul („Too busy for my heart”), Cristian Simionescu („Nirvana”), Nicoleta Ticala („Una oportunidad”), Zoltan („Daca Dragostea e oarba”), Alice Jeckel („Out of the dark”), Dan Manciulea („Raza de soare”), Lion's Roar („Rekindle the flame”), Ioana Ciortea („Time after time”), Tiri („Desert de sentimente”), Feli („Buna de iubit”), Paula Crisan („I am here”) şi Claudia Andas („The one”).

În final juriul a deliberat: Claudia Andas, Feli şi Tiri au câştigat cea de-a patra semifinală a selecţiei naţionale pentru Eurovision Song Contest 2018, care a avut loc duminică seară la Salina Turda, la 90 de metri sub pământ, marcând o premieră în istoria concursului internaţional.

Finala Eurovision România va avea loc la Bucureşti, la Sala Polivalentă, pe 25 februarie. În ultimul act al selecţiei naţionale, publicul este cel care va alege reprezentantul României pentru scena din Lisabona, dintre cele 15 piese rămase în concurs.