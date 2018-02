BĂTAIA de la B1 TV - Mihai Goţiu: Voi cere o sumă prohibitivă în procesul cu Palada, ca să nu se mai facă politică cu pumnul

„Am fost la Parchet să dau o declaraţie legată de plângerea penală pe care am făcut-o după agresiunea din 13 septembrie 2017. Am reluat faptele, am dat declaraţia şi am înţeles de la procuror că s-a pornit acţiunea penală in rem pentru săvârşirea infracţiunii de ultraj. În continuare, probabil că vor urma audierea lui Palada, martorilor pe care i-am propus şi cât mai repede sper să înceapă şi procesul. Am propus martorii care au fost în platou, în acel moment. Prezentatoarea emisiunii (Nadia Ciurlin – n.r), celălalt invitat, Vlad Nistor, şi producătorul emisiunii. Iar mai departe procesul va merge, mă voi constitui şi parte ciivlă, încă nu m-am gândit la o sumă. Cu siguranţă va fi o sumă prohibitivă pe viitor pentru alte persoane care sunt tentate să-şi rezolve lipsa de argumente cu pumnul, vreau să mă uit şi peste jurisprudenţă, să văd ce s-a mai abordat în asemenea cazuri”, a declarat Goţiu, potrivit Mediafax.

De asemenea, senatorul USR a susţinut că posibilitatea împăcării nu există în cazul infracţiunii de ultraj.

„Este una dintre infracţiunile de pericol public, deci nu există această posibilitate. E vorba de persoana mea, pentru că ceea ce s-a întâmplat a avut impact asupra întregii societăţi, momentul a fost foarte mediatizat şi, dacă nu se transmite un mesaj foarte clar că nu se poate continua să faci politică cu pumnul, efectul ar fi ca alţii să fie tentaţi la asemenea comportamente”, a adăugat Mihai Goţiu.

Moderatoarea emisiunii Talk B1, Nadia Ciurlin, a anunţat, în 13 septembrie 2017, că sociologul Mirel Palada l-a agresat fizic pe senatorul Mihai Goţiu (USR), în timpul unei pauze publicitare. Ulterior, Mihai Goţiu a precizat că a fost lovit de către Palada cu pumnul în gură.

”Din păcate, în pauza de publicitate s-a întâmplat un eveniment extrem de neplăcut. Domnul Mirel Palada l-a agresat fizic pe domnul Mihai Goţiu. Ne pare foarte rău pentru acest eveniment. Din păcate, au trebuit să părăsească amândoi platoul”, a spus Nadia Ciurlin, la reluarea emisiunii.

”Palada a intervenit de mai multe ori peste mine. I-am spus că am intrat în politică din cauza unora ca el. M-a lovit în faţă o singură dată. Comportamentul din aceasta seară e doar o mostra. Nu e doar o agresiune fizică, dar şi o agresiune a majoritatii. Azi, în Biroul Permanent când am cerut comisie de ancheta legata de modul în care s-a votat la moţunea de cenzură, au considerat ca nu e cazul sa se ancheteze”, a declarat Mihai Goţiu, la B1, explicând incidentul.