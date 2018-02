Sirenele i-au pus în dificultate pe clujeni . Unii nu știu ce s-a auzit, alții nu știu ce ar trebui să facă în cazul unui pericol

Sirenele de alarmare a populației în situații de protecție civilă au sunat astăzi la Cluj în intervalul orar 10-15, în cadrul amplului exercițiu de verificare și testare a unor echipamente de protecție civilă. Clujenii au auzit semnalul de alarmare, compus din 5 sunete a câte 16 secunde fiecare.

Clujenii nu sunt destul de informați

Cu toate că reprezentanții ISU Cluj le-au recomandat „să rămână calmi și să își desfășoare în mod uzual acitivățile, să urmărească informările ISU Cluj și a autorităților administrației locale”, nu toți clujenii au reușit să își păstreze calmul.

Indiferent că s-au aflat acasă, la locul de muncă sau pur și simplu pe stradă, mulți dintre clujeni s-au speriat în momentul în care au auzit sirenele de alarmare a populației, fiindcă nu au știut la ce să se aștepte.

„Am tras o spaimă îngrozitoare în această dimineață. Nu am știut ce se aude. Am căutat repede pe internet și atunci am înțeles că a fost un exercițiu. E vina mea că nu am știut. Dar cine este vinovat că în cazul în care ar fi un pericol real eu nu știu cum ar trebui să procedez? Poate ar trebui făcute campanii mai ample de informare”, a spus Octavian, un tânăr.

Și pe rețelele de socializare și pe grupuri oamenii se întrebau între ei ori ce s-a auzit ori care este scopul acestor teste.

„În fiecare miercuri avem alarmă de probă. Eu ca cetățean habar nu am ce ar trebui să fac în caz că nu ar fi un exercițiu. Dacă merge televizorul și am geamul închis, oricum nu o aud. Eu nu știu ce trebuie să facă cetățenii în caz de atac aerian sau calamități. Noroc că mă uit la diverse documentare”, a spus Iulia, o clujeancă.

Reprezentanții ISU Cluj sunt conștienți de lipsa de informare a populației și consideră că aceste exerciții lunare îi ajută pe clujeni să afle cum vor fi anunțați în cazul unui dezastru iminent.

„Este necesar să se facă exercițiile lunar. Din prisma faptului că aceste sisteme trebuie să fie funcțuionale. Adică ele trebuie să fie verificate și pot să devină un sistem de încredere pentru populație. Este nevoie de acest exercițiu lunar pentru că încă există aspecte de remediat. Sirenele aparțin autorităților locale, care fac investiții în acest sens. Atributul nostru este să facem aceste exerciții și să le verificăm audibilitatea. Se apropie de un an procesul acesta de verificare lunară a alarmelor și într-adevăr încă primim apeluri pe numărul de urgență 112. Lumea încă nu cunoaște deși facem în fiecare lună acest exercițiu și sunt precedate de informări pe care le transmitem către populație. Într-adevăr este necesar să se conștientizeze și acest aspect și tocmai de asta este foarte bine că se fac aceste exerciții fiindcă lumea este curioasă, pune întrebări, se informează”, a spus Andrei Biriș, purtător de cuvânt în cadrul ISU.

Cum se diferențează un exercițiu de o alarmă

Semnalele de alarmă sunt împărțite în trei categorii, în funcție de natura evenimentului care urmează să aibă loc.

ALARMĂ LA DEZASTRE: 5 sunete a 16 secunde fiecare, cu pauza de 10 secunde între ele.

Pentru sirenele cu aer comprimat semnalul se compune din 5 sunete a 8 secunde fiecare, cu pauza de 5 secunde între ele.

PREALARMĂ AERIANĂ: 3 sunete a 32 secunde fiecare, cu pauza de 12 secunde între ele.

Pentru sirenele cu aer comprimat semnalul se compune din 3 sunete a 16 secunde fiecare, cu pauza de 6 secunde între ele.

ALARMĂ AERIANĂ: 15 sunete a 4 secunde fiecare, cu pauza de 4 secunde între ele.

Pentru sirenele cu aer comprimat semnalul se compune din 15 sunete a 2 secunde fiecare, cu pauza de 2 secunde între ele.

ÎNCETAREA ALARMEI: Un sunet continuu, de aceeaşi intensitate, cu durata de 2 minute.

Pentru sirenele cu aer comprimat semnalul se compune dintr-un sunet continuu, de aceeaşi intensitate, cu durata de 1 minut.

Însă clujenii nu trebuie să își facă griji în cazul în care nu au auzit alarma sau nu știu ce reprezintă semnalele sonore și intervalele de pauză dintre ele. În cazul unui dezastru iminent, reprezentanții ISU spun că sunt pregătiți să anunțe populația prin diferite mijloace de comunicare.

„Este un sistem de alarmare și nu este singurul. Aici este și rolul pe care îl au și mijloacele de informare în masă. Li se transmit comunicate de presă către toate structurile de informare în masă și se transmit mesaje și pe rețelele de socializare. De asemenea, sistemul de alarmare este dublat și de mesaje pentru consumatorii de informații prin intermediul telefoanelor inteligente. Există aplicație DSU cu același rol. Trasmite și ea notificări. În acest moment se lucrează la un proiect care este în curs de implementare: RoAlert, în cadrul căruia se lucrează pentru a se transmite modular mesaje sms către populație în cazul în care sunt evenimente, dezastre care pot să-i afecteze”, a explicat purtătorul de cuvânt ISU.

Ce trebuie să facă populația în cazul în care pericolul este real?

Pentru fiecare situație există câte un set de măsuri specifice de ajutorare a populației.

„ În funcție de mesaje este prevăzut un anumit comportament care trebuie respectat. Cele 3 seturi de semnale prevăd trei situații care e prevăzut să se întâmple. În funcție de cele trei situații se iau un set de măsuri specificice, pe fiecare set în parte. În cazul în care se fac aceste exerciții nu se fac decât în cazul unor scenarii prestabilite dinainte și care se verifică pe porțiunea sau pe comunitatea unde are loc evenimentul”, a adăugat Biriș.