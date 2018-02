Peste 100.000 de români lucrează în industria videochatului dintr-un studio sau din propria casă

Industria videochatului are peste 100.000 de persoane care lucrează ca modele pentru videochat în studiouri sau de acasă. Reprezentanții domeniului spun că această industrie este puternică, este în creștere și are potențialul de a echilibra balanța de plăți externe a României dacă ar fi la fel de încurajată de către stat cum este industria IT. Cea mai mare franciză de videochat din România a ajuns să aibă o cifră de afacere de 10 milioane de dolari, depâșind cu 50% cifra pe care o avea anul trecut. Are 15 reprezentanțe în toată România, iar una dintre ele se află chiar în orașul nostru. Și nu este singura!

La o simplă căutare pe Google, în Cluj-Napoca există zeci de site-uri care își fac reclamă în ceea ce privește serviciile de videochat. Unele sunt oficiale, dar alții lucrează „la negru”. Astfel, se poate spune că și în Inima Ardealului activează în acest domeniu sute, chiar mii de persoane. Reclamele sunt îmbietoare, promit un program flexibil și bani pe care unii nici nu îndrăznesc să îi viseze.

Banii vin, însă munca nu este atât de ușoară precum pare

Sub pseudonimul Ugly Boy, un tânăr din Maramureș a condus în perioada 2004-2008 cea mai mare firmă de videochat din Transilvania.

„Când am început eu era domeniu relativ nou. Scoteam pe lună, pe vremea aceea, după ce plăteam toate cheltuielile și taxele, minim 10.000 de euro. Și chirii, internet și ce mai era nevoie plăteam undeva la 3.000 de euro pe lună. Și eu am început în acest domeniu din cauza faptului că găseam locuri de muncă foarte prost plătite. De asta se și orientează mulți spre asta”, spune UglyBoy.

Pe stradă, la intrare în Piața Muzeului, tineri împart pliante frumos-colorate. Pe ele, mereu apare câte o tânără frumoasă, aranjată, cu un zâmbet îmbietor care dorește cumva să confirme că rândurile scrise pe pliant nu sunt doar vorbe în vânt. Că au șansa să să aibă un salariu mult peste media celui din România. Și într-adevăr, bani se fac și chiar dacă munca pare a fi una ușoară, este, de fapt, extrem de solicitantă din punct de vedere psihic.

„Dacă te ții, este o carieră efectivă și implică foarte multă muncă. Este nevoie de o constanță. Însă este foarte obositor psihic”, spune Anca, o tânără care a lucrat câțiva ani în industrie.

În acest domeniu, cu toate că activează foarte multe femei, sunt și modele bărbați care, de cele mai multe ori sunt heterosexuali și trebuie să se dezbrace în fața altor bărbați, ceea ce nu e tocmai cel mai ușor lucru. Asta spune, din experiență, UglyBoy, deoarece tânărul, înainte să fie angajator a fost angajat pentru a vedea „cu ce se mănâncă” această industrie.

„Din perspectiva unui bărbat care nu are nici cea mai mică atracție față de alți bărbați, e destul de ciudat. E o muncă psihică îngrozitoare și de multe ori se asociază cu consum de droguri pentru a putea face față. Fiindcă tu, ca bărbat, te dezbraci practic în fața altor bărbați. Din punct de vedere psihic este destul de greu de suportat dacă nu ai nici cea mai mică atracție față de bărbați”, spune UglyBoy.

O față frumoasă și un trup atletic nu te ajută dacă nu te duce mintea

Însă, indiferent de prejudecățile pe care le au oamenii cu privire la cei care aleg să activeze în acest domeniu, dacă ai un trup atletic și sâni mari nu este suficient pentru a lucra ca model pentru videochat. Este nevoie să știi comunica, să fii capabil să porți o discuție și să știi cel puțin limba engleză.

„Poți să scoți unat 7-8000 de euro dacă arăți bine și te duce și capul. Fiindcă degeaba arăți bine dacă nu te duce mintea și nu știi să porți o conversație, nu știi să faci omul să se simtă bine, nu rezolvi nimic. Chiar la început, când a intrat videochatul pe piața europeană ajungea să arăți bine. Băieții trăgeau la sală, erau făcuți, se dădeau cu ulei, dar în mare parte nu aveau nimic în cap. Ajungea să pornească camera, se dezbrăcau și făceau bani. Vremurile s-au schimbat pentru că au apărut tot mai multe modele în acest domeniu. Și acum ai nevoie de un anumit nivel de inteligență pentru a putea face bani. În ziua de azi, doar cu aspectul fizic poate face câteva sute de euro, până într-o mie de euro pe lună. Mai ales că cei mai mulți clenți intră pe videochat pentru plăceri trupești. Intră fiindcă se simt singuri”, a explicat UglyBoy.

Din păcate, însă, mulți oameni asociază încă acest domeniu de activitate cu prostituția, fără să știe cu exactitate ce anume implică.

„Fie ești deschis fie ești limitat. Nu este între. Nu poți convinge oamenii să fie deschiși dacă ei nu vor”, a concluzionat tânărul.