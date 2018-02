După benzile dedicate pentru troleibuze, Boc vrea culoar pentru tramvaie. “120 de oameni stau în spate la o mașină cu două persoane”

La dezbaterea pentru bugetul din acest an a fost o propunere de construire a unei linii de tramvai pe Dorobanților. Boc spune că, cel mai probabil, se va introduce o linie de troleibuz. În ceea ce privește extinderea liniei de tramvai, primarul Clujului vorbește de o linie de tramvai spre Florești.

“Recomandarea a fost discutată, e una de bun simț. Soluția la care noi am achiesat e să facem demersurile de a introduce troleibuzul, în primul rând, care este mult mai ușor. Nu este o problemă foarte complicată să introduci troleibuzul pe Dorobanților, după aceea în funcție de evoluțiile din oraș să ne gândim și la ipoteza tramvaiului. Dacă ar fi să mă gândesc la prelungirea tramvaiului categoric cea mai importantă prioritate este extinderea tramvaiului spre Florești, care va fi posibilă după ce se face centura metropolitană, atunci DN1 se eliberează. Când se face centura metropolitană și ai o altă alternativă la DN1 poți să te gândești la proiectul de ducere a tramvaiului la Florești. Cu siguranță, da. Dacă e să mă gândesc la tramvai, am cerut specialiștilor să identifice soluții, să propune modalități prin care putem face un culoar dedicat tramvaiului în Cluj-Napoca. Știu, la prima vedere e greu. Dar nu imposibil. Nu e normal să vezi pe Splaiul Independenței să vezi 120 de oameni stând în tramvai în spate la mașini unde sunt maxim două persoane. Clar că nu toată lumea poate avea aceeași prioritate, și mașina cu o persoană și tramvaiul cu 120 de oameni să aștepte să aibă același regim. Și atunci am cerut specialiștilor să regândească rutele de circulație, sensurile unice”, a spus Boc la o emisiune la radio.

Primarul a vorbit și despre continuarea proiectului privind benzile dedicate pentru troleibuze și autobuze înspre Mănăștur și despre metrou.

“Extindem și rețeaua de tramvai mai ales că noi vom cumpăra și destul de multe tramvaie în perioada următoare la Cluj printr-o licitație pe fonduri europene. Avem în vedere ca soluție în anii ce urmează de extindere a tramvaiului spre Florești, pornind de la realizarea centurii metropolitane și de la realizarea centurii mici prin spatele mall-ului. Când DN 1 se eliberează poți să te duci cu tramvaiul sau troleibuzul spre Florești și să creezi un culoar dedicat pentru tramvaie prin oraș. Lucru care pare greu dar trebuie să făcut. Cu siguranță, această prioritizare va trebui să se întâmple în municipiul nostru. Am cerut specialiștilor să aibă mai mult curaj. Eu cer de anul trecut continurea benzilor dedicate pe Moților. Specialiștii spun că mai trebuie analize suplimentare și studii. Eu voi crea presiune constantă, să vină cu propuneri să le dezbatem public, pornindu-se de la premisa că va trebui în continuare să prioritizăm partea aceasta de transport în comun, de susținere a taximetriei ca transport alternativ. Clujul peste 20-30 de ani nu va putea să nu aibă în lucru metroul. Acum, acest studiu va zice ce, cum, unde, cât e de suprafață, cât e de subteran, costuri, previziuni, perioade de timp. Evident axa principală e Florești-Aeroport. Dar specialiștii ne vor spune cel mai bine de unde se poate, care e partea cea mai bună să avem costuri mici. Nu ne așteptăm să avem metrou în 15-20 de ani la Cluj. Prima dată va fi centura metropolitană, extinderea tramvaielor și etapa a treia metroul, ca viziune de dezvoltare a Clujului. Dacă nu gândim acum, peste 20 de ani va fi prea târziu”, a mai spus Boc.