COD GALBEN de ceaţă în judeţul Cluj

Sub avertizare cod galben de ceaţă sunt, până la ora 10.00, judeţele Braşov, Covasna, Mureş, Hunedoara, Cluj şi Bistriţa-Năsăud. Ceaţa determină scăderea vizibilităţii local sub 200 de metri, izolat sub 50 de metri.

Sub avertizare cod galben de vânt sunt, până la ora 10.30, judeţele Sălaj, Satu Mare, în timp ce judeţele Vrancea, Bacău, Neamţ şi Suceava până la ora 9.00. Zona de munte a judeţelor Buzău, Prahova şi Dâmboviţa este sub cod galben de vânt până la ora 8.00.

În zona montană înaltă a judeţelor vizate, la peste 1.500 de metri, vântul va avea intensificări, ce vor atinge şi depăşi la rafală viteze de 90 - 100 km/h, iar zăpada va fi spulberată.