Bărboșii din cadrul celui mai nonconformist ONG au cumpărat echipamente performante de care se vor bucura persoanele care au suferit arsuri grave

În primăvara anului trecut, sătui să vadă condițiile din secția de arși din Cluj, bărboșii de la Beard Brothers au decis să ia atitudine. Astfel a fost organizată campania cu numărul 10, care se numește „Enough is Enough” (Destul e destul). Scopul campaniei era de achiziționare de aparatură pentru secția de arși a Spitalului Clinic Județean de Urgență din Cluj-Napoca. Au decis că ar fi nevoie de o sumă de aproximativ 30.000 de euro, bani care urmau să fie adunați în cadrul mai multor acțiuni.

Astfel, prima acțiune din cadrul campaniei a fost „Goodbye to Gravity Bike”, care a fost conceput special pentru comemorarea victimelor din Colectiv. Motocicleta a fost pusă în vânzare la prețul de 16.000 de euro, iar 20% din încasare, adică 3200 de euro au fost donați pentru campania „Enough is Enough”.

Trei echipamente medicale în loc de două

În urmă cu câteva zile, bărboșii anunțau pe pagina de Facebook a ONG-ului că banii au fost strânși și au reușit să cumpere mai multe aparate decât și-au propus inițial, ba chiar au rămas cu o sumă destul de mare cu care urmează să achiziționeze pansamente.

„Ne bucurăm să anunțăm că am livrat aparatura medicală rezultată din campania Enough is enough. Ne-am propus să achiziționăm două aparate și am reușit să luăm trei: un aparat ce întinde pielea, unul ce o decupează și un motor chirurgical (în valoare de 26.780 de euro). De restul banilor, până la 30.900 de euro vom achiziționa pansamente. Aceste aparate au fost donate către Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj-Napoca. Acolo sunt doar cinci paturi unde sunt tratați pacienții cu arsuri de până la 20% din suprafața corpului. Din păcate, aceste paturi nu sunt la nivelul unei secții de arși. Implicarea noastră ajută pacienții, dar în același timp trage un semnal de alarmă asupra unei probleme reale”, a declarat Cornel Hoza, președintele Beard Brothers.

În cadrul secției de arși sunt tratate anual peste 500 de persoane

Astfel, din banii adunați, compartimentul de Chirurgie Plastică și Microchirurgie Reconstructivă din cadrul spitalului a primit vineri ca donație un expander de piele, un dermatom și un motor chirurgical. Acestea vor fi adăugate la celelalte echipamente care există deja în cadrul secției și vor contribui la tratamentul eficient și performant al pacienților.

În prezent, Compartimentul de Chirurgie Plastică și Microchirugie Reconstructivă tratează, anual, peste 500 de pacienți și primește cazurile cele mai dificile din întreaga regiune de nord-vest a țării.

Beard Brothers este un ONG lansat în urmă cu 3 ani de o mână de oameni care și-au dat seama că lucrurile se pot schimba doar acționând în acest sens. În această perioadă, bărboșii se pregătesc de campania cu numărul 12. Bărboșii vor aduna încă o dată bani pentru un scop nobil, însă momentan, acesta este surpriză. Cauza pentru care vor munci va fi anunțată în cel mai scurt timp.