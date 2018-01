Marcată, în premieră, la 21 ianuarie 1986 în Michigan, SUA, Ziua mondială a îmbrăţişărilor este iniţiativa lui Kevin Zaborney, psiholog şi specialist în prevenirea delicvenţei juvenile. Ideea i-a venit după ce a observat că americanii se ruşinează şi se simt jenaţi atunci când îşi afişează afecţiunea în public, realitate pe care Zaborney a vrut să o schimbe ''decretând'' Ziua naţională a îmbrăţişărilor în SUA, potrivit Agerpres.



Propunerea lui s-a bucurat de un succes pe care nici el nu l-a anticipat, astfel încât, în ultimii ani, 21 ianuarie a devenit Ziua mondială a îmbrăţişărilor, fiind celebrată şi în Canada, Germania, Suedia, Anglia, Rusia, Bulgaria. Ziua mondială a îmbrăţişărilor are loc în luna ianuarie căci aceasta este, susţine Kevin Zaborney, luna în care oamenii se simt cel mai deprimaţi.



Ziua mondială a îmbrăţişărilor se desfăşoară sub devize precum ''îmbrăţişarea este ca o strângere de mână venită din inimă'' şi ''uneori, o îmbrăţişare e tot ce îţi trebuie ca să te simţi mai bine''.



Există şi cercetări ştiinţifice care confirmă şi explică efectele benefice ale îmbrăţişatului asupra psihicului uman. Un studiu publicat la Harvard Medical School, în martie 2014, a demonstrat că îmbrăţişările dese şi timp de peste 20 de secunde atât în cazul cuplurilor, cât şi în cel al prietenilor, au rolul de a spori nivelul oxitocinei în organism în paralel cu scăderea cortizolului (hormon asociat cu stresul) şi chiar a tensiunii arteriale.Oxitocina este un neurotransmiţător cu un puternic impact asupra fericirii, vieţii sociale şi ataşamentului, informează Agerpres.



Mai mult, un studiu realizat la Universitatea Carnegie Mellon sugerează că îmbrăţişările pot îmbunătăţii chiar şi sistemul imunitar, tot prin intermediul oxitocinei. Acesta stimulează alţi hormoni în corp care pot combate infecţiile şi, în plus, contribuie la un somn odihnitor, care la rândul lui întăreşte sistemul imunitar.