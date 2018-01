Zeci de clujeni au plecat la protestul de la Bucureşti cu maşini, cu trenul sau avionul

Clujenii care au plecat cu şase maşini personale s-au întâlnit, sâmbătă dimineaţă, la ieşirea din Cluj-Napoca, având cu ei steaguri tricolore şi bannere cu mesajul ”Spune NU corupţiei”.

”Dacă un grup de clujeni a pornit acum 11 zile pe jos spre Bucureşti pentru a protesta faţă de modificările la legile justiţiei, dacă noi ne-am adunat să mergem cu maşinile atunci şi bucureştenii trebuie să iasă masiv la protestul de sâmbătă pentru a da un semnal către ţară şi către Europa că aşa nu se mai poate. Guvernarea PSD trădează poporul prin tot ceea ce legiferează”, a spus unul dintre participanţi, citat de Mediafax.

Maşinile plecate din Cluj-Napoca se vor întâlni pe traseu cu alte maşini în Târgu-Mureş şi Braşov şi vor continua deplasarea spre Bucureşti în coloană.

Un alt grup a plecat spre Capitală la iniţiativa fostului senator UDMR de Cluj, Eckstein Kovacs Peter, care a declarat că prezenţa lor este simbolică, ”una vie”.

De asemenea, alţi clujeni au pornit spre protestul din Bucureşti cu trenul sau cu avionul.

Pe de altă parte, grupul de persoane care a pornit din Cluj-Napoca în 10 ianuarie, pe jos, spre Bucureşti în ”Marşul speranţei” a ajuns sâmbătă dimineaţă la Primăria Otopeni de unde vor pleca spre Capitală, urmând să ajungă în Piaţa Universităţii în jurul orei 17.

Sorin Bobiş, iniţiatorul acţiunii, a declarat, sâmbătă, că ”Marşul speranţei” a fost lung şi obositor, ”dar a meritat fiecare kilometru parcurs”.

”Suntem în regulă, oricât am fi de obosiţi, din Otopeni până în Piaţa Universităţii şi pe brânci am ajunge. Am ajuns un grup de 18 persoane în Bucureşti iar până în Piaţa Universităţii ni se vor alătura alte persoane”, a spus Bobiş.

Sâmbătă, de la ora 18, este programat un miting de protest faţă de modificările la legile justiţiei şi pe Bulevardul Eroilor din Cluj-Napoca.