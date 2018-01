24 ianuarie, marcat “cum se cuvine” la Cluj. Concerte de 16.000 de euro

Primăria Cluj-Napoca dorește marcarea “cum se cuvine” a zilei de 24 Ianuarie în anul Centenarului Marii Uniri și a alocat peste 16.000 de euro pentru manifestările care vor avea loc în 24 Ianuarie – Ziua Unirii Principatelor Române.

“În ultimii ani, municipiul Cluj-Napoca a devenit unul dintre cele mai importante orașe din Europa în ceea ce privește evenimentele cultural-artistice. Cu festivaluri de talie internațională, precum TIFF, Untold, Jazz in the Park, Festivalul Internațional de Carte Transilvania, municipiul nostru a ridicat standardele acestui gen de activități. Odată intrați în anul Centenarului Marii Uniri, ne dorim să marcăm cum se cuvine cele mai importante evenimente din decursul acestui an. Așadar, ziua de 24 ianuarie reprezintă un eveniment de referință celebrat în toată țara, un moment deosebit, de bucurie și sărbătoare pentru români și clujeni deopotrivă, aceștia și-au făcut un obicei frumos în a petrece, împreună cu cei dragi, în piețele tradiționale din centrul orașului. În fiecare an, Ziua Unirii Principatelor Române este marcată la Cluj-Napoca printr-o serie de manifestări oficiale de tradiție, dar și prin ample acțiuni cultural-artistice care reconstituie atmosfera istorică premergătoare Unirii de la 24 ianuarie 1859, când Moldova s-a unit cu Țara Românească. În acest an dorim ca prin evenimentele pe care le vom organiza pentru această manifestare să fie celebrată cum se cuvine Anul Centenarului Marii Uniri”, se arată în proiectul de hotărâre, votat miercuri de consilieri.

Conform analizei cheltuielilor din anii anteriori, bugetul pe capitole, solicitat pentru evenimentul 24 ianuarie – Ziua Unirii Principatelor Române este: cheltuieli legate de prestațiile artiștilor (onorariul, transportul, cazarea și masa acestora) 55.000 lei; costurile pentru scenă, sonorizare și lumini ajung la suma de 10.000 lei; promovarea cheltuielilor implică suma de 10.000 lei.

Mai mult, Primăria Cluj-Napoca va finanța construirea unui monument dedicat Centenarului Marii Uniri, plus trei busturi care marchează același eveniment.

Primarul Emil Boc a anunțat, miercuri dimineața, că în Cluj-Napoca se va construi un monument dedicat Centenarului Marii Uniri.

“Este o propunere mai amplă care vizează un concurs de soluții care să pornească și să stabilească specialiștii cea mai bună formă a unui monument care să fie dedicat centenarului. Noi avem pentru buget o linie de finanțare, în cadrul proiectului Cluj 100. Adică aici finanțăm toate proiectele care vizează sărbătorirea centenarului și fiecare instituție a fost invitată să propună proiecte cu finanțare proprie, dar și cu finanțare de la bugetul local pentru diverse activități, de la cele cultural artistice, de poezie. Specialiștii vor spune locul în care va fi amplasat monumentul, eu nu pot să spun aici sau acolo”, a declarat Boc, la un post de radio local.

Pe lângă monumentul dedicat Centenarului, vor fi finanțate cu bani din bugetul local și trei busturi.

“Pot să vă spun că există deja două locații stabilite pentru statuia cardinalului Iuliu Hossu, cel care a citit declarația Mari Uniri de la Alba Iulia, va fi pe pietonalul de pe Eorilor. Știu unde va fi statuia lui Bartolomeu Anania, lângă Catedrala Ortodoxă sau a episcopului Nicolae Ivan, lucruri care țin de identitatea noastră națională și de spiritul nostru ortodox”, a mai spus primarul.

După ce zeci de ani a zăcut în paragină, statuia ecvestră a lui Mihai Viteazu este restaurată. Deja au fost montate schele în jurului ei și au început lucrările.

“Pot să vă spun că știu că se reabilitează statuia lui Mihai Viteazu și se va reabilita și Piața Mihai Viteazu pentru a o readuce în circuitul public pentru că toată acea amânare pe care ne-a determinat-o construcția parkingului și conflictul în instanță a dus ca această piață să nu primească atenția pe care o merită. Sunt bani prevăzuți în buget pentru modernizarea pieței și pentru reconsolidarea statuii”, a afirmat Emil Boc.