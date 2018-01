„Marșul Speranței” trece Carpații

"Bună tuturor. Am încheiat a şaptea zi de marş. A fost mult mai uşor decât anticipam, Am ajuns la Predeal, dar mai era timp de o oră de mers. Am străbătut Braşovul alături de voluntari din acest frumos oraş. Au urmat cam 20km de urcuş parcurşi fără probleme. E prima dată când suntem înaintea graficului. Mâine ne propunem să ajungem la Breaza, un traseu de cam 40 km. Moralul e bun, picioarele arată bine şi aşteptăm noi membrii. Să auzim de bine", a spus Sorin Bobiş, iniţiatorul marşului, un horticultor în vârstă de 51 de ani din Cluj-Napoca, el fiind prezent şi la Revoluţia din 1989, când avea 23 de ani. Are cinci copii, iar unul dintre ei, un băiat de 18 ani, îl va însoţi pe traseu.

Marşul urmează traseul Cluj, Târgu Mureş, Sighişoara, Braşov, Sinaia, Ploieşti, Bucureşti. Parcursul mediu al unei zile este de 40 km. Toate drumurile duc la Bucureşti. "Revoluţia" generaţiei noastre. Se intitulează mesajul prin care românii din întreaga ţară sunt încurajaţi să se alăture protestelor din Bucureşti.