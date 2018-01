Picturile studenților de la UAD dau viață holurilor Spitalului Județean de Urgență

Holurile Spitalului Clinic Județean de Urgență din Cluj inspiră orice ar putea inspira un spital: boală, moarte, tristețe, nopți nedormite, ecoul unor pași grăbiți sau, din contră, a unor pași cărora problemele de sănătate le-a tăiat din avânt. Acum însă, pe holurile clădirii „Medicală I” din cadrul Spitalului de Urgență au apărut mai multe pete de culoare, tablouri realizate de studenții de la Arte. Tablouri care nu pot decât să îi oprească măcar pentru câteva secunde din drum atât pe cei grăbiți, cât și pe cei care nu au unde să se grăbească și să îi facă să uite, măcar pentru un timp, de problemele lor. Joi, în cadrul vernisajului, medicii priveau cu alți ochi pereții care erau cândva anoști.

Scopul expoziției este de a evidenția lucrările de reabilitare efectuate în toamna anului trecut la clădirea „Medicală I”, în care își desfășoară activitatea patru secții ale spitalului: Secția Clinică Cardiologie I, Secția Cardiologie II Intervențională, Secția Clinică Medicină Internă I și Secția Clinică Gastroenterologie. Aici au fost renovate saloanele, camerele de gardă, s-au făcut lucrări de reabilitare la instalații (apă, încălzire centrală, oxigen) și la acoperiș, au fost montate geamuri termopan, iar, în unele cazuri, a fost înlocuit și mobilierul. În total, valoarea lucrărilor se ridică la peste 1.900.000 lei (aproximativ 400.000 euro).

„Proiectul a fost gândit încă de anul trecut, când s-au început lucrările de amenajare. Clădirile sunt vechi și se degradează ușor. Odată cu renovarea, tinerii de la Arte ne-au oferit câteva picturi care vor fi expuse, timp de o lună, în holul clădirii. Nu a fost niciun fel de implicare financiară din nicio parte și a fost cea mai la-ndemână modalitate de a da viață acestui spațiu. Noi avem o relație bună cu cei de la UAD, ținând cont de faptul că nu suntem la prima colaborare cu ei. Tot cu ei am colaborat și când am organizat un concurs pentru realizarea siglei spitalului”, a explicat Flavia Topan, purtătorul de cuvânt al clinicii.

Spațiul expozițional neconvențional din holul clădirii Medicală I va găzdui timp de o lună expoziția de pictură în cadrul căreia vor fi expuse lucrări ale studenților Todor Tamas, Mihai Guleș, Tincuța Marin, Gabriel Cristian Lăpușan, Nicoleta Tarcea, Flavia Lugigan, Șonfălean Maria, Gagyi Botond și Raluca Iancău, coordonați de profesorul Ioan Sbârciu.

„Este ceva inedit, ceva care dă viață și culoare acestui spațiu și cred că va fi asemenea unui strop de energie pozitivă pentru toți cei care se vor opri să admire picturile”, a spus una dintre asistentele care au participat la vernisaj.

Prin prezentarea acestei selecții de lucrări ale unora dintre cei mai tineri reprezentanți ai Școlii de Pictură de la Cluj se reia și o mai veche tradiție a colaborării dintre artiștii UAD, studenți sau profesori, și clinicile universitare clujene unde, de-a lungul timpului au fost organizate astfel de manifestări artistice cu scopul promovării artei clujene, al apropierii față de comunitatea clujeană și al îmbunătățirii stării de spirit a bolnavilor internați în spitalele respective.

„Ne bucurăm mult că am avut această propunere din partea spitalului și am reluat acest tip de colaborare, fiindcă mereu au existat colaborări între UAD și diferite clinici, fiind organizate expoziții și nu doar de pictură. Ne bucurăm că a avut conducerea spitalului inițiativa de a aduce arta mai aproape de medici, de pacienți, de aparținători. Ceea ce am încercat noi să expunem aici a fost o selecție aparținând unor tineri artiști de la Facultatea de Arte Plastice, secția Pictură. Școala de pictură este deja un concept, un brand, suntem faimoși la nivel internațional prin munca studenților și a profesorilor noștri și ne bucurăm că prin această expoziție avem acces la publicul larg, care poate nu are atât de multe tangețe cu arta”, a spus Gabriela Rostaș, coordonator de relații publice în cadrul Universității de Artă și Design.

Expoziția va fi deschisă tututor celor care doresc să o viziteze în perioada 11 ianuarie 11 februarie 2018.