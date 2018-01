Mămicile își povestesc întâmplările de necrezut din secțiile de pediatrie din Cluj

Întâmplări parcă desprinse din filme. Mămici care petrec ore întregi cu copiii bolnavi pe holurile spitalelor. Cei mici sunt ignorați sau sunt diagnosticați greșit. Primesc prescpripții de medicamente care nu au mare legătură cu problema lor. Miercuri Simona Rus a avut curaj să povestească ce i s-a întâmplat când, din disperare, a fost nevoită să meargă cu fetița la spital. Povestea ei le-a impresionat pe multe clujence care, la rândul lor, au început să își expună necazurile pe rețelele de socializare.

Din spunele mamelor din Cluj, secția Pediatrie 3 nu este singura în care se întâmplă lucruri de neînțeles.

„Situație similară și la noi, la Pedi 2. După ce fetița mea de 2 ani și 8 luni nu a dormit două nopți, a tușit toată noaptea și a făcut febră, ne-am dus la Pedi 2 unde o rezidentă a consultat micuța și a spus că la plămțni e foarte curată. Ne-a dat Nurofen sirop, tantum verde pentru gât și Betabioptal pentru nas. Când am întrebat dacă nu îi dă ceva și pentru tuse (tușea de se sufoca noaptea), răspunsul a fost că trebuie tratată cauza și nu efectul. Nu am văzut nicio îmbunătățile la starea ei și după aproximativ 24 de ore de la vizita le pediatrie a consultat-o medicul de familie și fetița avea pneumonie”, a povestit Zsofi Mate, o mămică.

Alte clujence au trecut prin situații mult prea asemănătoare pentru a fi coincidențe, în aceeași secție.

„Exact la fel a pățit și eu la Pediatrie 3. Mă internează duminica seara de urgență în data de 7 ianurie, ora 20:00 și nici un interes din partea medicilor din ce cauza i-a apărut o erupție de bubițe copilului, un bebeluș de cinci săptămâni! Dezamăgită total de Pediatre 3. Mai stau și internată patru zile acolo fără niciun rezultat concret la externare”, a spus Anca Cătălina Ciceovean.

Astfel, văzând că de cele mai multe ori la secțiile de pediatrie din cadrul Spitalului de Copii din Cluj-Napoca, copiii sunt tratați superficial, din ce în ce mai mulți clujeni își întorc privirea către Spitalul de Boli Infecțioase care, de asemenea, are o secție de pediatrie. Medicii din cadrul acestei clinici au sărit și în ajutorul Simonei, după zile întregi în care și-a privit neputincioasă fetița bolnavă.

„Din experiență vă spun că eu cel mai bine am fost tratată la Infecțioane. Bineînțeles, după două drumuri la Pedi 1, unde ne-a dat un simplu paracetamol la febră 39.8, iar când am chemat ambulanța acasă i-a dat un supozitor cu paracetamol de 250 mg la copil de 11 ani. Să fim serios. A doua oară am mers la Pedi 3, unde ne-a dat o rețetă cu multe medicamente pentru răceală, dar antibiotic nu, după două zile de febră 39.8 care scădea până la 37, dar urca înapoi. Așa am luat decizia de a merge la infecțioase. Acolo ne-au internat repede și copilul a primit penicilină injectabil. Asistente, medici, infirmiere au avut un comportament demn de laudă. În 24 de ore a scăpat de febră”, a povestit Adela Dan.

O altă întâmplare de necrezut este a unei mame a cărui copil a fost internat în același salon cu alți copii care sufereau de boli extrem de contagioase. Câteva zile mai târziu, copilul ei s-a îmbolnăvit iar.

„Jalnic la Pedi 3. Am fost internată împreună cu fetița răcită în saol cu copii cu rotavirus și hepatită. Nimeni nu mi-a zis nimic. Bineînțeles, ne-a trecut răceala și ne-a lăsat acasă. A doua zi fetița a luat rotavirus, nu mai răspundea și era ca leșinată. Ne-am întors acolo la ambulatoriu și nu ne-au mai primit. Fetița era în stare gravă și pur și simplu nu ne-au băgat în seamă”, mărturisește Lorena Denisa.