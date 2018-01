“Un roman cu contrabas'”, o premieră făcută cu ''zero lei'' de Teatrul Maghiar din Cluj

Potrivit directorului teatrului, Tompa Gábor, piesa este montată cu un buget ''de aproape zero lei'', chiar şi regizorul nefiind retribuit pentru munca sa.



"Se cheamă mai degrabă 'no buget' decât 'low buget', ceea ce cred şi sper că nu o să dea tonul general al întregului an de producţie, pentru că am pornit în acest an 2018 cu cele mai mari incertitudini bugetare din câte cunosc eu de când sunt la Cluj", a spus Tompa Gábor, miercuri, într-o conferinţă de presă.



Vorbind despre noul spectacol al Teatrului Maghiar de Stat, Tompa Gábor a spus că piesa, care are la bază nuvela lui A. P. Cehov, se petrece într-o ambianţă 'foarte ciudată', pe malul mării, elementul central al scenografiei fiind reprezentat de scaune. La rândul său, regizorul Paco Alfonsin, a explicat că scaunele, dincolo de rolul lor funcţional, au şi scopul de a induce spectatorului un alt tip de relaţie atât cu ceea ce se întâmplă pe scenă, cât şi cu ceilalţi privitori.

Acesta a afirmat că a fost profund impresionat de nuvela lui Cehov atunci când a citit-o, în urmă cu mulţi ani, adăugând cum şi-a imaginat piesa pusă în scenă.



"Mi-am imaginat un spaţiu teatralo-muzical. O lume fantastică, magică, populată de basme şi cântece, inspirată de imaginarele lumi ale lui Robert Wilson şi de muzica viscerală a lui Tom Waits. Pasiuni contradictorii ale profesiei mele contradictorii şi ale vieţii mele contradictorii (...) Toate aceste gânduri, trăiri, vise şi-au luat avânt atunci când Teatrul Maghiar de Stat din Cluj mi-a oferit posibilitatea de a le transpune în planul realului", a spus Paco Alfonsin, potrivit Agerpres.



Regizorul spaniol şi-a început cariera ca actor, în Sevilla, la începutul anilor '90 şi a lucrat cu numeroase companii din Andaluzia, a participat la turnee în Europa, America şi Australia şi în proiecte de cercetare teatrală la nivel internaţional, apoi s-a mutat în Marea Britanie, unde a fost membru al companiei Northern Stage. Împreună cu Tompa Gábor, a pus în scenă piesa Noul locatar, de Eugen Ionesco, în urmă cu 15 ani.



Premiera piesei va avea loc de la ora 20,00 la Sala Mare a Teatrului Maghiar din Cluj-Napoca.