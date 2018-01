Euro a scăzut cu mai mult de un ban

După deprecierea de acum două zile, ieri leul s-a decuplat de evoluțiile din regiune și s-a întărit în fața principalelor valute.

Cursul euro a scăzut de la 3,6571 la 3,6437 lei, într-o ședință în care tranzacțiile s-au realizat între 4,639 și 4,648 lei, după ce marți a fost atins un maxim de 4,659 lei. Cotațiile de la ora 14:00 erau de 4,638 – 4,641 lei.

La începutul săptămânii, după decizia de majorare a dobânzii de politică monetară, guvernatorul Mugur Isărescu, explica că „în ultimii ani, cursul s-a plimbat în jur de 5%, adică de la 4,40 la 4,65 lei. E greu de spus că am avut mari deprecieri în patru ani. Dacă am lua ca bază de calcul 4,5 lei, cât a fost anul trecut, atunci mişcarea este sub 3%. Asta înseamnă să ai un curs flexibil. Noi nu avem curs bătut în cuie".

La aprecierea leului a contribuit și revizuirea de către Banca Mondială în creştere cu două puncte procentuale, de la 4,4% la 6,4% a avansului economiei României pentru 2017. Însă, instituția financiară a avertizat asupra unei încetiniri în acest an, creșterea fiind estimată la 4,5%. Această evoluție este pusă de BM pe seama unor vulnerabilităţi fiscale, după reducerea spaţiului de manevră al Guvernului, în contextul în care vor scădea efectele măsurilor fiscale luate în ultimii ani.

Cursul dolarului american a scăzut de la 3,9039 la 3,87 lei, cotațiile alunecând la 3,864 – 3,897 lei.

La rândul ei, moneda elvețiană s-a depreciat pe piețele financiare la 1,171 – 1,175 franci/euro, astfel că media a coborât de la 3,9718 la 3,9618 lei.

Indicele ROBOR la trei luni a scăzut la 2,03% iar cel la șase luni a stagnat la 2,25%.

Perechea euro/dolar creștea la 1,1923 – 1,2018 dolari.

Sunt folosite date și informații disponibile până la ora 14:00​