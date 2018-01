Posibil caz de pedofilie din Cluj, nerezolvat de 6 luni. Părinte: „Mi-a pupat fetiţa de 12 ani după care s-a dezbrăcat”

Un bărbat în vârstă de 67 de ani din localitatea Nima, judeţul Cluj, este cercetat în libertate de poliţişti pentru coruperea sexuală a unei fetiţe de 12 ani, faptă care ar fi avut loc în iulie 2017, anchetatorii susţinând că probatoriul a fost greu de administrat.

Purtătorul de cuvânt al IPJ Cluj, Carmen Jucan, a declarat, miercuri, că bărbatul de 67 de ani este cercetat în libertate.

”Poliţiştii din cadrul Secţiei 7 de Poliţie Rurală Gherla instrumentează un dosar penal privind săvârşirea infracţiunii de corupere sexuală a minorilor care a avut loc în luna iulie 2017. În acest caz s-a dispus şi confirmat punerea în mişcare a acţiunii penale faţă de un bărbat de 67 de ani din localitatea Nima, acesta având calitatea de inculpat. În tot acest interval, poliţiştii au desfăşurat activităţi privind administrarea probatoriului. Bărbatul este cercetat în stare de libertate”, a spus Jucan, citat de Mediafax.

Surse judiciare au precizat că bărbatul de 67 de ani este cercetat pentru că ar fi abuzat de o minoră de 12 ani, căreia i-ar fi solicitat să îl satisfacă din punct de vedere sexual.

”Investigaţia durează de peste şase luni, deoarece dosarul a avut la bază doar declaraţia fetiţei, care l-a acuzat pe bărbat, şi declaraţia acestuia, prin care a negat faptele. Nu a existat nicio altă probă, înregistrări, nu au existat martori, erau doar cele două declaraţii contradictorii, iar în astfel de situaţii este dificil de administrat un probatoriu. Probatoriul a început să prindă contur după testul cu poligraful susţinut de bătrân, unde au reieşit nişte neconcordanţe. În plus, s-a aşteptat şi un raport privind evaluarea psihologică a minorei”, au spus sursele citate.

Tatăl fetiţei a declarat, miercuri, la rândul său, că fapta vecinului a fost premeditată, fetiţa povestind doar seara acasă, plângând, ce s-a întâmplat.

”A fost ceva premeditat, vara trecută, vecinul de 67 de ani, care locuieşte la patru case de noi, i-a tot cumpărat fetei câte o îngheţată. Într-o seară, la începutul lunii iulie 2017, trecea pe drum şi i-a spus fiicei mele să meargă a doua zi dimineaţă la ora 9 până la el acasă să îi dea ceva. Fata a vorbit cu soţia mea şi i-a spus că a chemat-o vecinul, iar a doua zi dimineaţă a ieşit pe poartă şi a mers la dânsul. Ajungând în curte, el a dus-o în spatele casei şi i-a arătat o bicicletă veche rezemată de gard, apoi a luat-o de după cap, în semn de prietenie după cum a recunoscut, a pupat-o, a întrebat-o dacă are ciclu, dacă s-a mai sărutat vreo dată. A dus-o în bucătăria de vară, a ţinut-o pe fiica mea de spate şi s-a dezbrăcat şi i-a spus ce să facă. Fata a zbierat să o lase în pace, s-a zbătut şi a reuşit să scape prin plasa de ţânţari. Este o fetiţă de 12 ani, care se mai joacă încă, cu păpuşile, cum să îţi baţi joc de ea, tu bărbat de 67 de ani, şi nimeni să nu ia măsuri?”, a afirmat tatăl fetei.

Acesta a adăugat că vecinul a venit în seara respectivă la el acasă şi i-a propus să se împace, dar a refuzat şi a depus o plângere la Poliţie.

”Vecinul are declaraţie dată la Poliţie prin care a recunoscut ce a făcut încă din luna august a anului trecut, după ce a căzut testul cu detectorul de minciuni. Nu ştiu cum de atâta timp nu s-a putut soluţiona acest caz, când el scrie negru pe alb ce a făcut. De atunci se tărăgănează dosarul de Poliţie, de atâta vreme. Fiica mea e terorizată, visează cu el noaptea, nu iese afară să se joace de teamă să nu se întâlnească cu el. Îi este frică. Nu mi s-a oferit nicio protecţie din partea Poliţiei, mi s-a tot spus să am răbdare ori de câte ori mergeam la Gherla. Mă scoteau din sediu ca pe un câine, am ajuns la capătul puterilor, am umblat la ei de mă dureau picioarele. Sunt dispus ca de luni să intru în greva foamei în faţa Poliţiei din Gherla, nu se poate să îmi fie abuzat copilul şi de atâta vreme să fie tărăgănate lucrurile. Sigur a avut vecinul pe cineva, dacă din august a recunoscut şi nimeni nu a făcut nimic până acum”, a subliniat tatăl fetiţei.

Bărbatul a reclamat şi faptul că fetei nu i s-a oferit nicio protecţie din partea Poliţiei faţă de agresorul sexual, nefiindu-i asigurat transportul fetiţei la psiholog, aşa cum i s-a promis.

”A făcut până acum 16 şedinţe la psiholog şi ni s-a spus că trebuie să vorbească şi cu psihologul şcolii”, a spus acesta.

Tatăl fetei a precizat că nu doreşte altceva decât dreptate şi ca vecinul său să fie pedepsit conform legilor.