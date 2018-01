Paul Cristian Cordoș, îmblânzitorul sârmei. Arta modelării sârmei l-a făcut pe artistul clujean cunoscut la nivel internațional

Paul a învățat singur să modeleze în sârmă, iar primele lucrări le-a realizat în 2001-2002. A început ca artist stradal, creând cele mai inedite lucrări pe străzile Clujului, Sibiului, ajungând chiar și în Viena sau Paris, sub privirile curioase ale trecătorilor.

Arta sa este cunoscută în prezent în întreaga Europa, în Asia, Canada și chiar Statele Unite ale Americii.

Arta se găsește-n simplitate

De origine clujean, din Baciu, Paul a reușit să creeze un fenomen și deși, poate, ar fi avut mai mult de câștigat dacă ar fi părăsit definitiv România, a ales să rămână pentru a ajuta la punerea bazelor pentru un viitor mai bun. Ceea ce îl caracterizează cu adevărat pe Paul este simplitatea. Din gesturi, din naturalețea cu care mânuiește cleștele pe care îl folosește să îndoaie sârma, motiv pentru care își găsește inspirația din viață, în toată simplitatea ei.

„Cred că pur și simplu din viață mă inspir. Mă pot uita la tine și să zic că pot creea ceva ce ți s-ar potrivi. Inspirația e relativă. Este dorința de a face sau de a nu face, indiferent că îndpi sârmă, că pictezi, că scrii sau că ești IT-ist. Ține de dorință și de competiția cu tine însuți. Vreau să creez, vreau să mă dezvolt mai mult, să aflu mai mult, să văd dacă pot face tot ce îmi propun. Întotdeauna mi-au plăcut provocările, lucrurile primite așa pe ultima sută de metri. Spre exemplu, anul trecut am avut de făcut un proiect foarte mare, pe care trebuia să îl termin în trei zile. Mă trezeam dimineața la șase și lucram până seara la opt. A fost la limită. Număram câte ore mai aveam până venea mașina să ducă lucrarea. Dar a fost o experiență extraordinară”, a povestit artistul.

„Live Bending Show”, un concept care a scos românii în afara zonei lor de comfort

Când se plimba pe străzile Parisului, având deja pasiunea pentru sârmă în suflet, Paul a văzut un african care îndoia din fir de aluminiu motive africane. Atunci, fiind inspirat, a început să creeze artă stradală din sârmă, având ca „muză”, lumea care îl înconjura.

„Cu foarte mulți ani în urmă eram la Paris și am văzut un tip din Africa ce îndoia din fir de aluminiu un fel de motive africane. Mi s-a părut genial. Lumea trecea, dădea mai mult sau mai puțin importanță creațiilor lui. Probabil nu era asezonat cu Parisul neapărat. Mi-am luat sârma, cleștii și am început să fac lucruri mai simple, inspirându-mă din ceea ce vedeam. Am făcut o bicicletă, un pahar de vin, cema simplu. La un moment dat au început să se adune oameni și să se uite. Voiau să îmi cumpere lucrările”, a spus Paul.

Astfel tânărul a creat conceptul de „Live Bending Show”, ceea ce se referă la un spectacol de creație în timpul căruia, Paul modelează sârma până prind un contur, apoi o formă și în final un scop artistic, sub privirile unor spectatori. Una dintre cele mai mari provocări ale sale a fost să susțină un astfel de spectacol timp de două zile, câte șase ore, chiar pe străzile din Cluj-Napoca.

„În viața mea nu mi-a fost mai teamă ca în ziua în care am început reprezentația. Era noiembrie, dar era soare, era frumos afară, era neobișnuit de cald. Lumea a fost deschisă. Veneau copiii și îmi admirau lucrările. După aceea am aflat că dacă cei mici sunt atrași de arta ta, înseamnă că deja e un succes. Și mie mi-a luat mulți ani până am învățat asta”, a mărturisit Paul.

Arta ca un mesaj pe Twitter

Paul Cristian Cordoș a fost de la o vârstă fragedă atras de artă. Însă, până să ajungă să lucreze exclusiv cu sârmă, tânărul a trecut prin numeroase faze experimentale, cochetând cu diverse tipuri de artă. În final a rămas la sârmă, despre care, spune el, îl ajută să fie liber.

„Am avut foarte mult încercări artistice în copilărie și adolescență, de la modelaj în lut, la pictură, desen, cam tot ce putea face un copil. Îmi doream foarte mult să am parte de o oarecare libertate și exprimarea prin artă asta îți aduce, libertate. Când eram mic credeam că voi face o facultate, voi avea un job și atât, asta este viața. Însă îmi căutam mie niște portițe în care să evadez, voiam să îmi rămână chestia aia de libertate ca pe vremea când mă jucam cu lego și mă lăsau toți în pace, în lumea mea în care construiam ceva din nimic. Și voiam să fie la fel și când voi fi mare. Și până la urmă cred că sârma m-a ales pe mine și de acolo a început, de fapt, greutatea. Mi-a luat câțiva ani să învăț, să înțeleg de ce trebuie să îndoi într-un anumit fel, de ce trebuie să fac anumit lucruri. Am încercat cu mai multe materiale: cupru, alamă, fir de aur, fir de argint, chiar și sârmă ghimpată. Am rămas la sârma galvanizată. E foarte dură și e foarte greu să faci un obiect pentru că sârma are un recul și o elasticitate și trebuie să știi ce forță să aplici”, a explicat artistul.

Tânărul caracterizează arta sa ca fiind asemenea unui tweet (mesaje pe Twitter). Un mesaj scurt, dar care însă este capabil să spună multe și, cel mai important, să transmită emoții.

„În ultimii ani mi-am dat seama că de fapt oamenii care văd arta nu au de fapt răbdare să se uite. Foarte mulți oameni alocă în medii doar 20-30 de secunde unei opere de artă. Așa că am vrut ca arta mea să fie ca un tweet, fiindcă pe mine oricum mă caracterizează simplitatea și minimalismul. De aceea, o lucrare, asemenea unui tweet, stârnește emoție în cele 20-30 de secunde. Fiindcă lucrările simple, banale, cum ar fi o floare sau o pană, care sunt atât de gingașe, de firave, pot să fie modelate dintr-un material atât de dur precum e sârma”, a spus Paul Cordoș.

Paul Cristian Cordoș spune că deși are nenumărate lucrări pe care trebuie să le realizeze la comandă, își imprimă viziunea și personalitatea în fiecare dintre ele. El este arta lui. În acest moment tânărul lucrează la o expoziție ce va avea vernisajul în luna martie. Expoziția se va numi „Adults Only” și vor fi expuse nuduri și seminuduri din sârmă.