Emanuel Ungureanu: „Îl voi da în judecată pe Gheorghe Funar pentru calomnie”. Cum răspunde fostul primar?

Deputatul USR a explicat pe pagina sa de Facebook motivul pentru care îl va da în judecată pe fostul primar al municipiului Cluj-Napoca.

„Cercul protector din mass-media din jurul lui Lucan a început atacul împotriva mea.

Pe Realitatea TV a apărut declarația lui Funar care mă acuza că luam mită la poarta Institutului de Transplant, Lucan angajandu-mă ca portar.

Este inutil să vă spun că eu am fost angajat ca asistent social și nu am luat niciodată mită, dimpotrivă, am strâns bani și bunuri pentru bolnavii din Institut.

Anunț public că îl voi da în judecată pe Gheorghe Funar pentru calomnie și toți banii obținuți din despăgubiri îi voi dona copiilor dependenți de dializă de care mă îngrijesc ca voluntar prin Asociația pentru Solidaritate și Empatie Delia Grădinaru”, a scris Emanuel Ungureanu pe profilul său personal.

Gheorghe Funar a răspuns că nu l-ar fi acuzat pe deputatul USR de luare de mită. De asemenea, atrage atenția în ceea ce privește lipsa rezultatelor activității de parlamentar a lui Ungureanu.

„Eu nu l-am acuzat că a luat mită. Eu așa am aflat de la profesorul Lucan, că îl avea angajat portar la Institut și că ar fi luat bani de la cetățeni și din cauza asta l-a dat afară. Eu așa am auzit povestea. Nu l-am acuzat pe el că a luat mită. Dânsul se pare că nu a reușit să se remarce prin activitatea de parlamentar și atunci încearcă să facă plângeri împotriva profesorului Lucan, împotriva primarului Emil Boc, împotriva mea pe vremea când eram primar pentru că fiind vorba de nume cunoscute în România și în străinătate, se aude și de el ceva. Eu aștept să se laude cu activitatea lui de parlamentar. Sau altă activitate pe care a făcut-o în slujba neamului românesc până ajunge parlamentar”, a declarat Gheorghe Funar.

În continuare, deputatul Ungureanu afirmă că problemele se vor rezolva în instanță.

„În primul rând, cel mai important lucru pe care îl pot face pentru comunitatea mea este acela de a arăta mafioții care o jegmănesc așa cum este cazul familiei Lucan și a caracatiției care a facilitat afacerea lukfurt. În ceea ce îl privește pe domnul Funar, va trebui să răspundă în instanță pentru afirmațiile pe care le-a făcut”, a concluzionat Emanuel Ungureanu.