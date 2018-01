CNAS: Circa 70% din medicii de familie din întreaga ţară au semnat contractele-cadru

„Având în vedere situaţia creată la semnarea actelor adiţionale de prelungire pentru trimestrul I al anului 2018 a contractelor încheiate de furnizorii de servicii medicale cu casele de asigurări de sănătate, CNAS solicită medicilor de familie maximă responsabilitate faţă de pacienţii pe care-i au în îngrijire”, precizează reprezentanţii instituţiei.

CNAS precizează că în relaţia cu medicii de familie asiguraţii beneficiază, potrivit drepturilor reglementate de Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, de Contractul-cadru pe anul 2017 şi de normele metodologice de aplicare a acestui act normativ, de pachetul de servicii de bază în caz de boală sau de accident, din prima zi de îmbolnăvire sau de la data accidentului şi până la vindecare.

„De asemenea, asiguraţii au, printre altele, următoarele drepturi: să beneficieze de pachetul de servicii de bază în mod nediscriminatoriu, în condiţiile legii; să fie înscrişi pe lista unui medic de familie pe care îl solicită; să aleagă furnizorul de servicii medicale, precum şi casa de asigurări de sănătate la care se asigură; să îşi schimbe medicul de familie ales, după expirarea a cel puţin 6 luni de la data înscrierii pe listele acestuia, cu excepţia situaţiilor prevăzute în mod expres în Contractul-cadru”, potrivit comunicatului remis de CNAS.

Medicii de familie protestează, începând de miercuri, faţă de birocraţia din sistemul de sănătate, şi nu vor mai acorda servicii decontate de casele de asigurări de sănătate, astfel încât pacienţii nu vor mai primi trimiteri şi reţete compensate. În urma deciziei medicilor de familie, pacienţii vor trebui să plătească pentru consultaţii, dar şi să achite integral reţetele eliberate de aceste cadre medicale.

Ministrul Sănătăţii, Florian Bodog, a declarat, miercuri că nu consideră „etic şi normal” ca medicii de familie care protestează faţă de birocraţia din sistemul de sănătate să folosească pacienţii în negocieri, precizând că „există loc de mai bine la finanţare”.

„90% din medicii de familie din Bucureşti au semnat actul adiţional la contractul cadru pentru următoarele trei luni. Noi am avut întâlniri săptămâna trecută - am participat şi eu la prima parte a întâlnirii şedinţă de guvern. Am identificat soluţiile la problemele pe care le mai aveau domniile lor în ceea ce priveşte debirocratizarea. Dar aşa cum se întâmplă de obicei, noi cum începem să discutăm despre debirocratizare şi despre accesul pacientului, ajungem la bani. Cu toate ca am suplimentat bugetul pentru medicina primară, domniile lor sunt nemulţumiţi. Eu sunt convins că exista loc de mai bine la finanţare, dar nu consider că este etic şi nici normal să ne folosim de pacienţi în negocieri”, a explicat Bodog.