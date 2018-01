Reacţia lui Emil Boc, la acuzaţiile care i se aduc în cazul Lucan: Nu am beneficiat de niciun fel de tratament preferenţial

Emil Boc a declarat, miercuri, că a avut scurte intervenţii medicale, care nu au necesitat internare, atât la clinica de stat, cât şi la clinica privată.

„Contractul de concesiune pentru realizarea clinicii LukMed, care stabilea preţul şi suprafaţa de teren, a fost aprobat de către Consiliul Local Cluj-Napoca înainte ca eu să fiu primar. În timpul mandatului meu, Consiliul Local a detaliat, prin Hotărâri de Consiliu, precizările din contractul de concesiune stabilite înainte ca eu sa fiu primar. Nu am beneficiat de niciun fel de tratament preferenţial din partea domnului Lucan, am avut scurte intervenţii medicale, care nu au necesitat internare, atât la clinica de stat, cât şi la clinica privată. În condiţiile în care actul medical se putea realiza în Cluj-Napoca, am considerat firesc să am intervenţia medicală acasă şi nu în străinătate”, a spus Boc, potrivit Mediafax.

Emanuel Ungureanu, vicepreşedintele Comisiei de Sănătate din Camera Deputaţilor şi omul de la care a pornit dosarul doctorului Mihai Lucan, a făcut, timp de 3 ore, mai multe declaraţii, miercuri, la DIICOT, susţinând că sunt implicaţi ministrul Florian Bodog, primarul Emil Boc sau Gheorghe Funar.