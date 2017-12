Internauții floreșteni au ajutat o femeie să își recupereze telefonul furat

Paula Abrudean, o tânără din Florești, a anunțat că i-a fost furat telefonul în decursul zilei de miercuri și că dispozitivul a fost conectat la o rețea wireless pe strada Porii, cu numele rețelei Tudor O’Brien. Anunțul a fost postat pe un grup de Facebook al locuitorilor din comună. Cei care locuiesc pe strada Porii au început să verifice dacă rețeaua respectivă se află în apropierea lor, la îndemnul unuia dintre administratorii grupului.

„Doamna de mai devreme căreia i s-a furat telefonul tocmai mi-a spus că device-ul tocmai s-a conectat la wi-fi pe strada. Porii . Numele rețelei wi-fi este Tudor O'Brien. Vă rog, toți cei care locuiți pe Porii să verificați conexiunile WI-FI și să ne spuneți dacă este este în blocul vostru! Haideți să facem asta! Cu numărul blocului, pagubita poate suna la Poliție”, i-a îndemnat Codrin-Cătălin Țurcanu, unul dintre moderatorii grupului.

Mesajele au început să curgă, eliminând unul după unul blocurile în care rețeaua respectivă nu exista. În cele din urmă, în decursul unei ore, adresa la care se afla telefonul furat și etajul la care hoțul locuia au fost descoperite de floreștenii care, pentru câteva clipe, au devenit cei mai buni detectivi.

„Fără ajutorul lor nu localizam unde e wifi-ul. Eu am aflat doar strada, dar sunt multe blocuri pe strada Porii. Cu ajutorul unei doamne am aflat și etajul și am redus căutarea la 3 sau 4 apartamente”, a spus Paula Abrudean.

Tânăra se afla la cumpărături în momentul în care a rămas fără telefon. Nu știe însă sigur dacă i-a fost furat sau l-a pierdut și persoana în cauză l-a găsit doar. Cert este însă că încă nu a reușit să intre iar în posesia dispozitivului.

„Era cineva acasă. S-a uitat pe vizor, dar nu a deschis. Sunt în priză de aseară de când am aflat numele de router. Eram la un magazin (nu știu sigur dacă în parcare sau în interior). Poate l-am pierdut și l-a găsit. Am sunat, a răsouns și mi-a închis fără să zică nimic. I-am trimis mesaj, tot nimic. Acum urmează să îi las bilet în ușă să știe că suntem serioși și îl vrem înapoi. Eu renunț la orice plângeri dacă mi-l înapoiază și nu am alte pretenții de la el. Doar să îmi dea bunul înapoi”, a adăugat tânără.

Femeia a apelat și la polițiști, însă aceștia nu pot face nimic, fiindcă se consideră însușirea bunului doar după 10 zile în care nu a înapoiat telefonul.