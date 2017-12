Studenții UBB participă la cea mai prestigioasă competiție mondială de studii de caz în management

Competiția va avea loc în perioada 18-24 februarie 2018, la John Molson School of Business din Montreal (Canada), studenții clujeni urmând să concureze cu echipe reprezentând universitățile cu cele mai bune performanțe obţinute la competițiile internaționale de studii de caz în management.

„Această invitație reprezintă o recunoaștere a rezultatelor obținute până acum de UBB-FSEGA la concursuri internaționale de studii de caz, cum ar fi competiția de la Harvard University, University College London, HEC Paris, Sant’Anna School of Advanced Studies din Pisa sau Solvay Brussels School of Economics and Management. Îi felicităm pe studenții noștri pentru rezultatele obținute în ultimii ani, rezultate care au stat la baza selectării UBB pentru participarea la acest eveniment prestigios. Le dorim mult succes la Montreal”, afirmă decanul Facultății de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor din cadrul UBB, conf. dr. Răzvan Mustață.

UBB va fi reprezentată la competiția din Canada de o echipă alcătuită din patru studenți ai FSEGA: Deák Péter (anul 3-Informatică economică), Éltes Rita (anul 3-Management), Kelemen Kincső (anul 2-Informatică economică) și Szabó Norbert (anul 3-Finanțe și bănci), coordonați de conf. univ. dr. Szász Levente, conf. univ. dr. Györfy Lehel și asist. univ. drd. Rácz Béla-Gergely.

La competiția din 2018 vor participa 24 de universități din 14 țări din America, Asia, Australia și Europa, UBB fiind singura universitate românească din cele 6 care vor reprezenta continentul european.