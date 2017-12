Câştiga 1 milion de euro anual. CE AVERE IMPRESIONANTĂ are Mihai Lucan, cercetat pentru delapidarea Institutului de Urologie

Mihai Lucan este unul dintre cei mai bogaţi medici din România.

Ultima lui declaraţie de avere, depusă în luna ianuarie 2017, la încetarea activitătii la Institutul Clinic de Urologie şi Transplant Renal Cluj, scoate la iveală o avere impresionantă. Lucan are 1,7 milioane de euro în conturi bancare, mai exact în 17 conturi deschise la 6 bănci. Conturile sunt în euro (780.000), lei (2.151.604) şi dolari(536.343).

Un alt activ important este suma de 300.000 de euro pe care a acordat-o în nume personal firmei SC Lukmed Pro SRL, firmă administrată de fiul său şi care are un singur asociat: SC Lukmed SRL. Lukmed Pro SRL are ca obiect de activitate „inchirierea şi leasing cu alte maşini, echipamente şi bunuri tangibile" Lucan mai declară că are 60% din Lukmed SRL-(firmă prin care se derulează activitatea la clinică privată a familiei Lucan), părti sociale pe care le evaluează la 120 de lei. Asta în condiţiile în care firmă administrează o clinică privată modernă construită în 2007, într-una dintre cele mai scumpe zone din Cluj-Napoca-strada Republicii. Terenul (1.000 de metri pătrati) i-a fost concesionat de Primăria Cluj-Napoca pe 45 de ani pentru o taxă de 1.500 de euro pe an.

Clinica oferă servicii complete, de la centru de diagnostic, departament chirurgical şi secţie de terapie intensivă. Clinica Lukmed este de ani buni cea mai profitabilă clinică privată din Cluj. În 2016, profitul s-a ridicat, conform Ministerului de Finanţe, la sumă de 1,8 milioane de lei . În 2015, profitul a fost de 2,1 milioane de lei, iar în 2014 de circa 2 milioane de lei, potrivit ziuanews.ro.

Lucan nu deţine, conform declaraţiei de averi, nicio masină, dar are în proprietate bijuterii (brătări, inele, lanţuri din aur galben şi alb) în valoare de 20.000 de euro respectiv tablouri şi icoane (contemporane) în valoare de 15.000 de euro. La capitolul „venituri din salarii", medicul a declarat pe anul 2016- 49.652 de lei (Institutul de Urologie şi Transplant Renal), 3.156 de lei (Lukmed SRL) şi 63.860 de lei (diferenţe salarii de la Universitatea de Medicină şi Farmacie Cluj).

Pe declaraţia de avere a Mariei Lucan completată în 2009 se arăta că soţul a câştigat în 2008, pe PFA (persoană fizică autorizată) 2,9 milioane de lei. Având în vedere că în 2008, 1 euro era 3,5 lei, asta inseamnă un venit de 828.571 de euro.

Conform procurorilor, membrii grupului au prejudiciat Institutului Clinic de Urologie şi Transplant Renal Cluj-Napoca, inclusiv prin folosirea unui aparat utilizat în tratarea diferitelor forme de cancer prin crioterapie, apărat care a fost transferat la clinică privată fără acte, conumabilele necesare find achitate tot de institut. Astfel au fost trataţi 159 de pacienţi, findu-le percepute sume cuprinse între 3000 şi 6.700 euro/intervenţie.