Primăria Cluj-Napoca organizează Revelionul 2018 în Piața Unirii

"Primăria municipiului Cluj-Napoca are deosebita plăcere de a invita clujenii și turiștii deopotrivă să petreacă noaptea de Revelion împreună în Piața Unirii, având în vedere că Revelionul 2018 are o însemnătate aparte. Vom sărbători nu doar trecerea în Anul Nou, dar și trecerea în anul Centenarului, un an plin de semnificație atât pentru România, cât și pentru Cluj-Napoca." se arată într-un comunicat de al Primăriei. Piața Unirii începând cu orele 22:00 îndrăgiți artiști români după cum urmează:

22:00 – Dj Project & Mira

23:00 – trupa Hara

00:00 – Spectacol de lasere, lumini și artificii

00:15 – trupa Ro-Mania

La cumpăna dintre ani, toți cei prezenți în Piața Unirii vor avea ocazia să închine câte un pahar de șampanie. Primăria va pune la dispoziția participanților peste 700 de sticle de șampanie.

Ajunul Anului Nou va fi ultima seară în care cele 75 de căsuțe din cadrul Târgului de Crăciun Cluj-Napoca vor putea fi vizitate și în care clujenii mai au ocazia să-și cumpere produse de sezon, migdale și nuci glazurate, cozonaci, ceai sau vin fiert cu scorțisoară, produse tradiționale, produse hand-made și o gamă largă de produse gastronomice de sezon.

Patinoarul din cadrul Târgului de Crăciun va fi gratuit pentru toți clujenii și deschis în intervalul orar:

10:00 -11:30

12:00 - 13:30

14:00 - 15:30

22:00 - 23:30