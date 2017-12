În lipsă de locuinţe sociale, primarul Emil Boc le subvenţionează chiria în oraş locuitorilor de la Pata Rât

“Vreau să le daţi un răspuns concret oamenilor care locuiesc pe Cantonului. Ce se va întâmpla cu ei în următorul an?”, a spus un locuitor de pe Cantonului.

"Locuiesc pe Cantonului. A venit ancheta, mi s-a făcut ancheta, am mai fost la şedinţe, mi s-a spus să stau liniştită că se rezolvă. Ieri am primit un telefon că dosarul meu nu este eligibil. Ce faceţi cu 7 persoane? Dorim 5 persoane într-un pat şi 7 persoane stăm în casă. Mi s-a spus că primesc locuinţă. Nu am primit nimic. Ce să fac? Ies în stradă? Data trecută am făcut sărbătorile sub cerul liber, iar vin sărbătorile. Am muncit toată viaţa şi eu şi soţul ca să fim aruncaţi? Vă rog frumos să-mi spuneţi ce e de făcut mine”, a spus o femeie.

George Zamfir, reprezentant al locuitorilor de la Pat Rât, a precizat că Primăria nu are criterii bine stabilite pentru acordarea acestor locuinţe sociale pentru cei care locuiesc pe Cantonului.

“Unde e socialul în locuinţele sociale în criteriile din Cluj? În niciun caz în Cluj nu le găsim. Chiar am putea spune că există decizii locale care răstălmăcesc sensul legii locuinţei. Avem o familie evacuată dintr-o locuinţă retrocedată. Are acte. Mama a murit anul acesta în mizeria de pe Cantonului. Acum doi ani, doi dintre fraţi au făcut dosare pentru a primi locuinţe sociale. Au fost declaraţi neeligibili pentru că nu aveau venit. Acum un an, un frate a avut «norocul» că a înnebunit. Avem acte medicale care demonstrează acest lucru şi a primit pensie de invaliditate. Pentru că a înnebunit a devenit eligibil. Anul acesta, celălalt frate nu a fost declarat eligibil pentru că nu are venit. Cum e posibili să fie aceşti oameni umiliţi în acest fel? Cum e posibil să nu obţii punctaj când eşti evacuat din locuinţă retrocedată?”, a spus Zamfir.

El a mai precizat că aceşti oameni nu pot să conteste “când nu ştiu ce anume contestă”.

“Cum e omeneşte posibil ca cineva cu doctorat să primească 45 de puncte, iar cei care nu au şcoală să primească doar 5 puncte? Ce transmitem prin chestiunea aceasta? Că îi pedepsim pentru o decizie de a nu continua şcoala? Cum e posibil ca în cele mai grele condiţii de trai, în locuinţe neizolate, predispuse la incendii, lipsa canalizării, apei curente, a curentului, toate acestea să nu aibă parte de niciun fel de punctaj? Cum ne putem aştepta ca acei copii să poată învăţa când ei nu au parte de un wc? Aceste criterii sunt absolut inutile dacă nu există nimic de împărţit, dacă nu există locuinţe necesare. Devine o competiţie sadică şi umilitoare între săraci. Am înţeles că deciziile luate la nivel central afectează bugetele locale. Oamenii renunţă să-şi mai depună dosare pentru că toate criteriile, toată birocraţia, e din ce în ce mai dură. Care sunt planurile pentru aceştia? Proiectele Ghimeşului, Sighişoarei (n.red. blocuri de locuinţe sociale) sunt proiecte despre care se vorbeşte de mult timp. Nu avem nimic concret. Şi acestea sunt total insuficiente faţă de nevoi”, a mai spus Zamfir.

Primarul Emil Boc a precizat că anul viitor Primăria va subvenţiona până la 200 de euro sau în unele cazuri 100% chiria pentru persoanele marginalizate.

“Tratăm cu maximă seriozitate aceste aspecte care ţin de componenta socială. Ştiţi bine că de o decizie la realizarea construcţiei sunt nişte etape care presupun studii de fezabilitate, licitaţii şi aşa mai departe. Pornesc la nivel de construcţie în 2018, locuinţele de pe Sighişoara, sunt 54. Locuinţele de pe Ghimeşului sunt 30. Aveam în plan, sper că vom găsi resurse financiare, ca pentru persoanele marginalizate sau cu risc de marginalizare, acele persoane care se descurcă foarte greu, muncesc, dar nu pot să-şi plătească chiria, să subvenţionăm în proporţii diferite partea de chirie. Este o practică pe care am întâlnit-o şi în alte oraşe europene. Primăria să vină cu un sprijin din chiria pe care aceste persoane o plătesc şi noi subvenţionăm 25,50,75% în funcţie de situaţia copiilor pe care familia îi are în întreţinere şi a problemelor sociale pentru a-i ajuta pe cei care sunt activi, doresc să muncească”, a spus Boc.

Acesta a mai declarat că Primăria a pus deoparte 1 milion de euro pentru 2018 “înainte de prevederile care au luat 28 de milioane de euro din bugetul Clujului” pentru a subvenţiona o parte din chirie pentru persoanele active, dar care sunt cu risc de marginalizare.

„Vrem să sprijinim cu subvenţionarea, cu decontarea unei părţi din chirie. Nu trebuie ca apartamentul să fie într-o zonă centrală, poţi merge în alte părţi ale oraşului unde chiria e mai ieftină. Consiliul Local va stabili că alocarea maximă va fi de 150, 200 de euro. Atât se poate deconta maxim din chiria pe care o plăteşti. Va fi un contract legal, înregistrat la Finanţe. Ne uităm unde chiriile sunt mai mici. Facem analiză de piaţă şi vom vedea. Oamenii care muncesc de pe Cantonului sunt vizaţi de acest proiect. Am văzut acolo mulţi oameni serioşi, care muncesc. Şi nici nu am mai avea problemele pe care le avem astăzi cu cei care primesc locuinţe sociale şi nu-şi plătesc cheltuielile, îi terorizează pe alţii, strică locuinţele şi primăria trebuie să suporte. El îşi plăteşte chiria şi noi decontăm doar o parte. Cei care au copii mai mulţi vor avea o subvenţie mai mare, o decontare mai mare din chirie, până la 100%. Aşteptăm la buget să vedem ce sume de bani avem. Numărul familiilor care vor beneficia va depinde de alocarea financiară pe care o punem. Dacă aveam iniţial în vedere 1 milion de euro asta însemna să avem peste 500 de familii care să fi beneficiat de un sprijin de până în 200 de euro. Acum, să vedem cât vom reuşi să punem în buget ca alocare financiară”, a mai spus primarul.