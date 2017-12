Cine pune bețe în roate Clinicii de Urologie? Emanuel Ungureanu îi acuză pe deputații și senatorii clujeni

Marți, în cadrul Comisiei pentru Sănătate și Familie din Camera Deputaților s-a dezbătut bugetul sănătății. Arătându-și în contiunuare susținerea pentru Clinica de Urologie din Cluj-Napoca, deputatul Emanuel Ungureanu a intrat într-o polemică cu senatorul UDMR Laszlo Attila, după ce și-a exprimat poziția în ceea ce privește institutul.

În continuare, pe pagina sa personală de Facebook, deputatul i-a acuzat pe politicieni că ar fi știut de ilegalitățile pe care Mihai Lucan le-a comis cât a fost la șefia Institutului Clinic de Urologie și Transplant Renal.

„Senatorul UDMR de Cluj, Laszlo Attila împreună cu Ministrul Sănătății Bodog și în evidentă complicitate cu deputatul PNL Stamatian vor să sinucidă această instituție medicală pentru a oferi satisfacție unuia dintre cei mai mari mafioți din istoria sistemului medical românesc, Mihai Lucan.

Ani de zile, acești politicieni au știut că Lucan jefuiește bolnavii și spitalul, au tăcut complice și acum vor să predea Institutul lăsat în faliment unui alt stăpân, numit politic de aceeași gașcă, Petrică Șușcă.

Laszlo Attila a recunoscut astăzi în Comisia de Sănătate că am stricat totul, venind la Institutul de Transplant din Cluj și întrebând medicii dacă își doresc un alt stăpân în locul lui Lucan sau dacă nu vor să continue activitatea medicală pe alte principii și valori dar cu alte perspective.

Deputatul Stamatian l-a protejat ani de zile pe Lucan, a primit de la acesta distincții, a acoperit neregulile din Institut ca șef al DSP Cluj. Acești domni au stăpânit un sistem medical în Cluj care este în pragul falimentului”, a scris Emanuel Ungureanu.

Deputatul Laszlo Attila neagă acuzațiile care i-au fost aduse de către Emanuel Ungureanu și a declarat că se discută déjà despre o posibilă soluție care ar ajuta la punerea pe picioare a clinicii de urologie.

„Ieri m-a scos din sărite la discuțiile din cadrul Comisiei de Sănătate pe marginea bugetului și l-am rugat frumos să termine cu manifestările astea populiste, mai ales în teme pe care, părerea mea este că, nu le cunoaște. Face afirmații care nu-și au locul și nu reflectă realitatea. Îmi pare foarte rău dacă atâta a înțeles domnul Ungureanu din discuția pe care am avut-o ieri. De săptămâni întregi căutăm rezolvări legale pentru salvarea acestei instituții. Și am găsit-o. Și am făcut demersuri în acest sens, dar domnia sa parcă are urechile astupate sau nu acceptă varianta propusă. Vorbim de o instituție cu tradiție, o instituție care datorită acestor probleme, lista lor de așteptare s-a îngroșat cu încă 400 de cazuri în acest an, au conturile blocate de luni de zile și trebuie să găsim o soluție. Și asta facem. Dar dacă domnia sa face astfel de afirmații sau stă mai mult în fața telefonului, nu așa se rezolvă problemele unei instituții de stat din subordinea ministerului”, a declarat Laszlo Attila.

Una dintre soluțiile despre care presa a scris încă de acum de o lună de zile este transferarea Institutului ca secție în cadrul Spitalului de Urgență din Cluj-Napoca. Soluție pe care deputatul USR o contestă.