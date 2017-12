Senatorul PNL Marius Nicoară, condamnat la închisoare după ce a condus beat

Magistraţii l-au obligat pe senator să presteze muncă în folosul comunităţii pe o perioadă de 60 de zile la Asociaţia Filantropică Medical-Creştină Cluj Napoca.

Decizia nu este definitivă, putând fi atacată cu apel în termen de 10 zile.

Magistraţii au dispus suspendarea sub supraveghere a pedepsei pe un termen de încercare de 2 ani, timp în care parlamentarul trebuie să se prezinte la Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Cluj.

"(...) condamnă pe inculpatul NICOARĂ MARIUS PETRE, la pedeapsa de 1 an închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de conducerea pe drumurile publice a unui vehicul pentru care legea prevede obligativitatea deținerii permisului de conducere de către o persoană care are o îmbibaţie alcoolică de peste 0,80 g/l alcool pur în sânge. Suspendă executarea pedepsei de 1 an închisoare, sub supraveghere, pe durata unui termen de încercare de 2 ani. Pe durata termenului de supraveghere inculpatul trebuie să respecte următoarele măsuri de supraveghere: - să se prezinte la Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Cluj, la datele fixate de acesta; -să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa; -să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile; -să comunice schimbarea locului de muncă; -să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă. Pe parcursul termenului de supraveghere, inculpatul va presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii pe o perioadă de 60 de zile, în cadrul Asociaţiei Filantropică Medical-Creştină Cluj-Napoca sau Primăriei Municipiului Cluj - Napoca, afară de cazul în care, din cauza stării de sănătate, nu poate presta această muncă. Cu drept de apel, pentru procuror şi părţi, în termen de 10 zile de la comunicarea copiei minutei", se arată în decizia magistraţilor de la Înalta Curte.

Senatorul a fost trimis în judecată de procurorii Parchetului General după ce în noiembrie 2014 a produs un accident, urcându-se beat la volan.

„La data de 28 noiembrie 2014, în jurul orei 23:45, inculpatul Nicoară Marius Petre a condus un autoturism pe strada Eugen Ionescu, pe sensul de mers către Calea Turzii, din municipiul Cluj Napoca, iar în momentul în care a ajuns în dreptul imobilului cu nr. 13, nu a păstrat o distanţă corespunzătoare faţă de mașina din faţa sa, producând un accident de circulaţie și intrând în coliziune cu un autovehicul care frânase pentru a efectua un viraj la stânga. În urma impactului a rezultat vătămarea corporală a martorului V.C.R. , conducătorul auto al mașinii cu care a intrat în coliziune și care a refuzat să depună plângere. Prin raportul de expertiză medico-legală s-a concluzionat că inculpatul Nicoară Marius Petre avea la ora indicată o alcoolemie de cca. 1,65 gr.la mie”, au arătat procurorii.