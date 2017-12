Revelionul 2017-2018 te întâmpină cu servicii de înaltă calitate la hotelul Calista Luxury Resort 5* din Belek! - GALERIE FOTO

Fiind situată în mijlocul unui peisaj cu multe contraste, Antalya-cea mai renumită staţiune de vacanţă din Turcia, este un oraş frumos, cu bulevarde umbrite şi parcuri înverzite, cu litoral excelent.

Belek se află la 30 km depărtare de Antalya, aici se pot vedea unele dintre cele mai luxoase hoteluri de pe litoralul ţării. Combinaţia excelentă între mare, plaje cu nisip şi păduri de brazi, atrage oaspeţi din întreaga lume.

Petrece-ţi un Revelion de neuitat la Calista Luxury Resort 5*. Sejurul perfect este dat de eleganţa, confortul şi siguranţa serviciilor oferite turiştilor.

Hotelul este unic prin arhitectura sa şi prin design-ul interior, totodată prin conceptul A la carte all inclusive, servicii personale pentru clienţi, produse alimentare şi băuturi de înaltă calitate, divertisment pentru copii, dar şi pentru adulţi.

Programul de Revelion este următorul:

30.12.2017

Yoga & Pilates Studio Workout cu antrenor personal

Piano Recital in lobby

Concert FAYDEE

Neon Party - TONE 2 Dj Performance

Gogo & Dance Shows.

31.12.2017

Piano Recital in lobby

New Year Cocktail

New Year Gala Dinner

Iskender Payda &Orchestra

Belly Dance Show

Classic Latine Dance Show

Pyro Vision & Spectacol de artificii

Lazer Show

New Year Greeting Under The Snow - Terrace Bar

Muzică live după miezul nopţii

Angel & Devil Party With Dj Cem Akay

Dance Shows şi multe alte surprize.

01.01.2018

Gustare de Anul Nou

Yoga & Pilates Studio Workout cu antrenor personal

Piano Recital şi muzică live Chillout in lobby

Dance Of The World Show

"Retro Party" cu Dj Bobo.

02.01.2018

Yoga & Pilates Studio Workout cu antrenor personal

Recital Jazz in lobby

TONE 2 Dj Performance - Jazz Bar

Go-Go Dancers.

De asemenea, clubul pentru copii din incinta complexului vă pune la dispoziţie petereceri speciale, turnee, competiţii “Calista are talent”, spectacol cu baloane, magie, turneul Nerf, discotecă pentru copii, activităţi creative, filme speciale în cinema şi multe alte surprize.

Ce putem face?

Răsfăţaţi-vă cu tratamente speciale la Callos SPA Center!

Calista Luxury Resort promite o vacanţă perfectă în mijlocul arhitecturii moderne şi luxului contemporan, a apei limpezi a Marii Mediterane şi a sunetelor liniştitoare ale naturii. Centrul de spa Callos de la Calista Luxury Resort invită toţi oaspeţii care caută odihnă, relaxare şi întinerire pentru a se bucura de o revitalizare absolută.

Accentuată cu elemente distincte asiatice care reflectă aerul mistic al Orientului Îndepărtat, centrul de 3500 m² cu două etaje a oferit recurs senzorial şi satisfacţie clienţilor de la înfiinţarea sa în 2007.

Clasic, Medical, Ayurvedic, Balinese, Thai, Reflexologie, Shiatsu, Aromaterapie şi masaj cu pietre vulcanice, aplicate de terapeuţi Marocani, Turci şi Rusi, vă puteţi bucura de plăcerea şi calmul petrecut în vacanţă.

Cei care doresc să rămână energici caută soluţiile cele mai recente cu cele mai cunoscute concepte japoneze de cosmetice japoneze FORLE'D concepute pentru femei şi bărbaţi; îngrijirea corpului cu CACI şi branduri LPG care oferă rezultate rapide pentru programele de slăbire şi fitness, Detox, Anti-Aging, tratamente de celulită şi ritualuri tradiţionale de baie turcească.

În plus, faţă de aceste facilităţi, cum ar fi o saună, un jacuzzi, o baie de aburi, o piscină interioară, un salon de coafură şi unghii, Callos SPA Center ofera privilegii "VIP SPA" cu jacuzzi special, sauna, duş şi programe de masaj.

Callos SPA Center, care şi-a dezvoltat propriul "concept SPA pentru copii" din 2010, îi întâmpină pe oaspeţii cu vârste cuprinse între 6 şi 12 ani să se bucure de produse ecologice şi de terapeuţi educaţi.

Excursii opţionale

Aquarium- atât adulţii, cât şi copii, vor fi fascinaţi de speciile de peşti, corali şi alte vietăţi, traversând aquariumul printr-un tub de sticlă. Senzaţia va fi pe măsură.

Alanya - un oraş mic situat într-un golf pitoresc, protejat de o cetate veche clădita de sultanul Ala ad-Din Kay-Kubad. După ce oraşul a servit ca bază pentru piraţii Cilicieni, într-o scurtă plimbare cu barca se poate admira plaja Cleopatra - una dintre cele mai largi plaje de pe coasta Antalyei. De asemenea, din Turnul din Alanya turiştii au vedere panoramică asupra întregului oraş.

Kekova şi Myrain Lycia - turul începe cu o plimbare pe yacht la frumoasa insula Kekova, puteţi vedea ruinele oraşului antic Kekova şi Simena, care au alunecat în apă, ca urmare a cutremurului. Masa de prânz se serveşte într-un sat de pescari, după care turiştii merg cu autobuzul la Myra Lycia care în primul mileniu a fost capitala lumii. Lycia - o ţară mică, dar independenta. Lycians, mai presus de toate, arată o artă a arhitecturii, în special construcţia de morminte. Ei au încercat să-şi îngroape morţii într-o poziţie verticală (pentru a le facilita cât mai uşor calea spre cer) şi până în prezent au ajuns la un număr uimitor de morminte în timpul persecuţiei romane. A existat o mănăstire a cărui Stareţ a fost Sf. Nicolae. Arheologii au găsit într-o biserică care aparţine aceastei perioade un sarcofag în care se presupune că este îngropat Sf. Nicolae.

Tariful este 390 euro / persoană all inclusive a la carte, nu este inclus transportul la destinaţie.

Pentru a petrece un Revelion luxos şi elegant te aşteptăm la hotelul Calista Luxury Resort. Pentru mai multe detalii apelează la agenţia de turism Alis Holidays.