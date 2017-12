Noua Dacia Duster se lansează la Cluj. Multe schimbări estetice, dar şi mai multă tehnologie ca niciodată

Monitorul de Cluj a stat de vorbă cu Călin Abrudan, director coordonator vânzări Dacia Group, despre noul model Duster, care se lansează vineri în Cluj, cu ce noutăți vine SUV-ul şi ce surprize le-au pregătit clujenilor care le vor trece pragul.

Reporter: Vineri se lansează şi la Cluj nou model Dacia Duster. Ce surprize aţi pregătit pentru cei care vor să descopere noul SUV?

Călin Abrudan: Timp de trei zile vom organiza “Porți Deschise” în rețeaua Dacia pentru lansarea Noului Duster. Showroom-urile Dacia din judeţul Cluj îi așteaptă pe toți cei care doresc să descopere Noul Duster. Cei interesați vor avea posibilitatea de a testa noul model și de a afla detalii despre oferta completă de servicii asociate (finanțare și post vânzare). Pe lângă aceste activităţi propuse publicului de fiecare reprezentanţă Dacia, vizitatorii vor putea participa la campania specială organizată cu această ocazie și vor avea astfel șansa de a câștiga marele premiu – Noul Duster, în versiunea sa cea mai echipată, cu motorizarea diesel 1.5 dCi de 110 CP și tracțiune integrală.

Reporter: Noul Duster vine cu multe schimbări estetice, dar şi cu mai multă tehnologie ca niciodată. Care sunt propunerile de top?

Călin Abrudan: Cel mai cunoscut model al mărcii Dacia se reînnoiește. La exterior, noul Duster se prezintă cu un design care exprimă robustețe, iar interiorul, complet nou, este confortabil și ergonomic. Elemente fundamentale sunt siguranţă, fiabilitate şi confort. Noul Duster le oferă pasagerilor un nivel de siguranţă sporit. Sunt disponibile noi sisteme de asistenţă la conducere, precum avertizorul pentru unghiul mort, Multiview Camera, Cruise Control-ul. Structura compartimentului dedicat pasagerilor a fost ranforsată, pentru a evita orice deformare majoră, în cazul unui impact frontal la 65 km/h, respectiv în cazul unui impact lateral şi din spate la 50 km/h.

Reporter: Toate părţile vizibile ale noului Duster sunt inedite! Ce ne puteţi spune de designul exterior?

Călin Abrudan: Caracterul modern, robust şi dinamic sunt cuvintele cheie referitoare la designul exterior al noului Duster. Robusteţe vizuală: proporţii bune pentru înălţime, lăţime, tratarea farurilor în concordanţă cu calandrul. Elemente decorative laterale: ornamentul lateral pune în valoare versiunea 4x4, datorită unei embleme 4WD. Mai amintesc şi designul modern al oglinzilor retrovizoare exterioare, extrem de uşor de rabatat. Jantele din aliaj de 17 inch şi barele de pavilion cu aspect crom satinat subliniază stilul noului Duster. Noul Duster este prevăzut cu lumini expresive, pentru a afişa un design modern şi atractiv. Faruri sofisticate şi moderne: design nou prevăzut cu decor cromat: 3 LED-uri pentru semnătura luminoasă, lumini de zi faţă, bec cu halogen pentru luminile de drum, de întâlnire şi de semnalizare, semnătură luminoasă cu bec cu halogen pentru stopuri, luminile de poziţie şi de semnalizare.

Reporter: Interiorul noului Duster afişează un aspect complet nou.

Călin Abrudan: Vorbim de un tablou de bord nou: crom la nivelul aeratoarelor, o ergonomie îmbunătăţită, datorită noii poziţii a ecranului Media Nav şi comenzilor de tip claviatură, design modern al volanului, moale la atingere (soft feel), evidenţierea frânei de mână şi a mânerului schimbătorului de viteze, panou portieră din plastic şi spumă PET sau mânerul de acces cromat. Noul Duster vine cu o finisare îmbunătăţită a scaunelor: tapiţerie specifică Prestige, sistem nou de reglare pe înălţime şi a suportului lombar sau mochetă nouă la interior. Şi finisajele portbagajului au fost îmbunătăţite. Noul Duster se mândreşte cu faptul că este modern, are un echipament extrem de simplu de utilizat şi o calitate percepută superioară. Alte îmbunătăţiri: climatizare, ecran TFT mare (alb-negru) în planşa de bord, design nou al scaunelor, cotieră în partea şoferului şi scaune cu încălzire, cameră video, nervuri pe capotă, o mai bună stabilitate la nivelul roţilor şi robusteţe, gardă la sol şi unghiuri de apropiere şi de fugă elevate, rigidizare în paraşocurile din spate, spaţii de depozitare ingenioase, în întregul vehicul: torpedou, spaţii în uşile din faţă şi în cele din spate, spaţiu suplimentar la nivelul consolei centrale, climatizare automată, senzor de lumină, card mâini libere, sistem de control la coborârea pantei.

Reporter: Ce ne puteţi spune în materie de motorizări şi garanţii?

Călin Abrudan: Noul Duster vine cu trei ani garanţie sau 100.000 de kilometri şi garanţie 6 ani anti-coroziune. Dispune de două motorizări benzină pentru tracţiune faţă şi două motorizări benzină pentru tracţiune integrală (1.2 tce 115 CP şi 1.6 Sce 116 CP), respectiv două motorizări diesel pentru tracţiune faţă, tracţiune faţă şi cutie automată de viteze şi două motorizări pentru tracţiune integrală (1.5 dCi 90 CP, 110 CP, 110 CP EDC).

COSTURI

12.350 euro TVA inclus pentru varianta ESSENTIAL 1.6 Sce 115 CP

18750 euro TVA inclus pentru varianta PRESTIGE 1.5 dCi 110 CP 4WD.

Călin Abrudan, director coordonator vânzări Dacia Group

“Duster este un vehicul puternic, cu o concepţie ingenioasă, care îmbină capabilităţile off-road excepţionale cu motorizarea eficientă şi fiabilă. Un vehicul care beneficiază de o percepţie ridicată a calităţii şi cu care proprietarul se mândreşte; noul Duster rămâne un Duster, dar, pe alocuri, adoptă tente ale unei categorii superioare, atât la exterior, cât şi în interior.”

Mai multe echipamente la acelaşi preţ

Key less entry + demaraj fără cheie

Atunci când persoana care are cardul asupra sa se apropie la mai puţin de 1 metru de de vehicul, acesta va detecta cardul şi se va descuia. Porniţi vehiculul fără a introduce cardul în suportul special, apăsând pe pedala de frână (AT) sau de ambreiaj (MT), apoi apăsaţi pe butonul Start. Vehiculul se încuie automat atunci când persoana care are cardul asupra sa se îndepărtează la mai mult de 2 metri. Încuierea este confirmată de un semnal sonor şi de luminile intermitente. Un buton de pe card îi permite şoferului să-şi localizeze vehiculul (funcţia „follow me home”). Altul permite doar descuierea haionului.

Avertizor pentru unghiul mort

Atunci când un vehicul se află în unghiul mort, pe oglinda retrovizoare exterioară corespunzătoare se aprinde un LED. Dacă luminile de semnalizare sunt aprinse, atunci LED-ul clipeşte şi el. În anumite cazuri, sistemul nu poate detecta un vehicul situat în unghiul mort; trebuie să aveţi în vedere că acesta nu înlocuieşte, în niciun caz, vigilenţa şoferului.

4 senzori cu ultrasunete (2 în faţă şi 2 în spate) detectează obiectele aflate în mişcare - adică motocicletele, vehiculele şi camioanele - situate în unghiul mort: pe o zonă de 3-5 metri în spate şi lateral. Sistemul este activat la o viteză cuprinsă între 30 şi 140 km/h.

Camera Multiview şi Informaţiile 4x4

Camera Multiview permite şoferului să beneficieze de diverse unghiuri de vedere ale împrejurimilor vehiculului. În situaţie off-road, aceasta îi permite o vizibilitate excelentă asupra mediului puţin securizat al maşinii. Această funcţie este deosebit de utilă pentru observarea părţii opuse a maşinii în timpul manevrelor.

HSA (Hill Start Assist, Asistenţă la pornirea în rampă)

Sistemul se declanşează automat atunci când detectează o înclinare mai mare sau egală cu 3 %.. Atunci când piciorul este ridicat de pe pedala de frână, sistemul menţine vehiculul oprit în pantă timp de maxim 2 secunde. Atunci când şoferul accelerează, vehiculul este eliberat, evitând astfel orice risc de mers înapoi în pantă. Asistenţă la pornirea în pantă, împreună cu controlul dinamic al stabilităţii pe toate motoarele şi la toate nivelurile de echipare.

Informaţiile 4x4 sunt afişate pe ecranul Media Nav Evolution

Unghiul de ruliu - îi permite şoferului să evalueze înclinarea laterală a vehiculului pe suprafeţe neregulate, între partea stângă şi cea dreaptă

Unghiul de tangaj - ajută şoferul să evalueze pantele şi urcuşurile abrupte, atunci când este utilizat împreună cu pornirea în pantă sau cu sistemul de control la coborâre

Busola - ajută şoferul să se orienteze în raport cu polii magnetici ai pământului. (Disponibilă numai când viteza vehiculului este mai mare de 5 km/h)

Noul Duster oferă spaţii de stocare ingenioase, în tot vehiculul, cu un total de 28,6 l - o performanţă superioară tuturor vehiculelor concurente din segmentul B-SUV şi aproape de standardele stabilite pentru segmentul C-SUV.

Porți Deschise în rețeaua Dacia pentru lansarea Noului Duster

Programul „Porţilor Deschise” este următorul:

Vineri, 8 decembrie: 09:00 – 19:00

Sâmbătă, 9 decembrie: 09:00 – 19:00

Duminică, 10 decembrie: 09:00 – 15:00

Dacia Service Cluj Feleac SA- Calea Turzii nr. 253-255 Cluj Napoca

Service Automobile 2 Cluj SA- Calea Dorobantilor nr.84 Cluj Napoca

Service Automobile Turda- Calea Clujului FN Turda