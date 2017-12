Clujul celor 800.000 de oameni. Boc: Atragem populație și avem nevoie de metrou

"Lumea se va îndrepta spre orașe tot mai mult. În Europa de Vest și în America 2 din 3 locuiesc în orașe. În 1950, 2 din 3 pe glob locuiau la sat. În 2050, 2 din 3 vor locui la orașe. Noi suntem cam la 44% în oraș în momentul de față. Uitați la Cluj, un oraș care crește și funcționează ca un magnet. Atrage în continuare populație și asta e o provocare. Clujul, astăzi, are o jumătate de milion de oameni cu Florești, Apahida și suburbii. Clujul peste 30 de ani va avea 800.000 de oameni", a spus primarul la un post de radio.

Boc a vorbit și despre necesitatea unui metrou.

"De aia când spun că la anul începem studiul de pre-fezabilitate pentru metrou eu mă gândesc la Clujul peste 20 de ani care nu va putea rezista fără metrou. Cu centurile, cu greutățile pe care le avem acum, la jumătate de milion de oameni nu este o prioritate absolută metroul, dar pe măsură ce ajungi la 600-700-800 de mii, că acolo se va duce Clujul în următorii 20 de ani, Clujul are nevoie de un metrou pe linia Florești-Aeroport, cel puțin, care să dea alternativă la suprafață pentru ceea ce înseamnă tranzitul prin centru. Centurile și autostrada au scos traficul greu din Cluj, asta ne-a ajutat. Acum, centura metropolitană ne va da alternativă la est-vest, ne va da posibilitatea să avem mai multe spații pietonale, mai multe spații pentru bicicliști, spațiu pentru pietoni. Nu zic ca metroul să fie tot în subteran, poate fi și suprateran, dar trebuie să avem și o alternativă rapidă. Eliminarea taxei de timbru ne-a omorât. 20.000 de mașini second hand sunt în Cluj aduse doar în ultimul an. Ne creează probleme teribile, mai ales în cartiere. Și în oraș ca circulație", a mai spus Boc.

Institutul Național de Statistică (INS) spune că populația rezidentă a României se va reduce, până în 2060, cu valori cuprinse între 3,6 milioane persoane și 8,8 milioane persoane, iar populația feminină va continua să fie predominată.

În varianta optimistă, pentru anul 2060, rezultatul proiectării la nivel național este de 16,3 milioane locuitori, iar în varianta pesimistă de 12,5 milioane locuitori.

Studiul menționează că județul Cluj va înregistra cele mai mici diminuări ale populației feminine (sub 10%).