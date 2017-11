Un an de la taxa pe “ruine”. Câte clădiri au fost refaţadizate? Primăria: “Clujenii care locuiesc în centru au drepturi, dar au şi obligaţii”

“Anul trecut era mare scandal în Consiliul Local că am impus supraimpozitarea de 500% pentru cei care nu-şi refaţadizează clădirile din centrul oraşului. Acest efort a meritat de a impune o politică locală de a supraimpozita pe cei care nu îşi refaţadizează clădirile şi prezintă pericol public pentru cetăţenii Clujului. 511 proprietari din 56 de clădiri au făcut obiectul acestei proceduri de 500% şi pot să spun că astăzi avem 210 clădiri refaţadizate în centrul oraşului şi dintre cele care au fost amendate şi dintre cele care nu au fost amendate. Oamenii au început să înţeleagă că nu ne jucăm, că această politică va continua şi dacă vor sta în pasivitate vor intra cu 500%”, a spus primarul Emil Boc.

Potrivit lui Boc, numai anul acesta s-au refaţadizat 210 clădiri faţă de 30 cât se refaţadizau anii anteriori.

“Procedura legală pentru unele presupune autorizaţie de construcţie, pentru unele care sunt lucrări fără să modifice structura clădirii şi fără să intervină la fond se poate face şi fără autorizaţie deconstrucţie potrivit legii. Consider eficientă această politică. În anii anteriori, sub 30 de clădiri se refaţadizau faţă de 210 anul acesta. 210 clădiri într-un an reprezintă un lucru bun care arată că politica este corectă. Dacă am fi avut acest instrument legal mai devreme, astăzi Clujul arăta altfel. Câteodată ai nevoie de braţul înarmat al legii să faci ordine”, a mai spus Boc.

Viceprimarul Dan Tarcea a arătat că în primele luni ale anului au fost verificate peste 560 de clădiri.

“Avem 210 clădiri refaţadizate anul acesta, anul trecut au fost 56 de clădiri supraimpozitate în care au stat 511 locatari, 488 persoane fizice şi 23 de persoane juridice. Până în data de 30 mai 2017 au fost verificate peste 564 de clădiri dintre care 88 au un punctaj mai mare de 25%. Asta înseamnă că, dacă nu şi-au făcut refaţadizarea până la data de 30 noiembrie sau dacă nu şi-au obţinut autorizaţia de construire cele 88 de clădiri, proprietarii lor, vor fi supraimpozitate anul acesta. Perioada de evaluare va avea loc între 4 şi 10 decembrie. Poliţia Locală a identificat aceste clădiri, a avut întâlniri cu proprietarii. Au fost peste 200 de întâlniri cu proprietarii şi asociaţile de proprietari din zona centrală. Vom vedea după data de 10 decembrie câţi din cei 88 de proprietari au reuşit să-şi facă refaţadizările fără autorizaţia de construire”, a spus Tarcea.

Viceprimarul spune că pentru clădirile monument istoric trebuie obţinută clar autorizaţia de construire.

“De asemenea, o să venim şi cu o propunere în dezbatere publică pentru cei care refuză să-şi facă partea de refaţadizare , să facă Primăria în locul lor această refaţadizare urmând să-şi recupere Primăria banii printr-o taxă suplimentară care va fi pusă la partea de impozite. Trebuie să înţeleagă toată lumea că locuind în zona centrală ai nişte drepturi, dar ai şi nişte obligaţii. Cred că siguranţa noastră e mai presus de orice. Am avut situaţii în care nu s-a înţeles acest lucru şi am aplicat şi amenzi, dar marea majoritate a oamenilor au înţeles necesitatea refaţadizării şi au făcut paşi importanţi. Din cele 56 de clădiri care au fost somate şi supraimpozitate anul trecut, 11 şi-au făcut partea de refaţadizare. Este foarte important de ştiut, chiar dacă şi-au făcut partea de refaţadizare trebuie să someze Primăria că şi-au făcut faţadizarea şi în urma somaţiei Poliţia Locală va merge pe teren să constate. Dacă vom menţine acest ritm, cred că în 4 ani vom vedea o faţă a Clujului cu totul schimbată”, a mai precizat viceprimarul.

Anul acesta, au plătit impozite mai mari cu 500% proprietarii apartamentelor din Piaţa Unirii, de pe străzile Mihail Kogălniceanu, Universităţii, Virgil Fulicea, Victor Babeş, Regele Ferdinand, Memorandumului, Moţilor, Samuil Micu, Iuliu Maniu, Episcop Ioan Bob, Emil Isac, I.C. Brătianu, Horea, Frederic Joliot Curie, B-dul 21 Decembrie 1989, Bulevardul Eroilor, Piaţa Ştefan cel Mare sau Baba Novac.