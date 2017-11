A condus o mașină furată fără permis și sub influența alcoolului

În urmă cu câteva zile, polițiștii din cadrul Serviciului Rutier, Biroul Drumuri Naționale și Europene, au prins un tânăr de 24 de ani în timp ce conducea pe raza localității Florești o autoutilitară. S-a dovedid că de fapt vehiculul era al angajatorului său și l-a luat fără să primească permisiune. De asemenea, tânărul era și beat.

„Întrucât acesta emana halenă alcoolică a fost testat cu aparatul alcotest, rezultatul fiind pozitiv. În baza celor constatate, bărbatului i-au fost recoltate două mostre biologice de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei. În cauză poliţiştii efectuează cercetări sub aspectul savârşirii infracţiunilor de: conducerea unui autovehicul de către o persoană care nu poseda permis de conducere, conducerea unui vehicul de către o persoană care, la momentul prelevarii mostrelor biologice, are o îmbibaţie alcoolică de peste 0,80 mg/l alcool pur în sânge, și furt care are ca obiect un vehicul, săvârşit în scopul de a-l folosi pe nedrept, fapte prevăzute şi pedepsite de Codul penal”, au transmis reprezentanții IPJ Cluj.

La data de 24.11.2017, bărbatul a fost prezentat procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca, care a dispus împotriva acestuia măsura preventivă a controlului judiciar pentru o perioadă de 40 de zile.