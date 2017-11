Cine este bucătarul care va reprezenta România la un prestigios concurs de gătit în Franța?

Emanuel Mocan are doar 21 de ani, însă este unul dintre cei mai experimentați bucătari profesioniști din țară. A început să gătească la vârsta de 14 ani și de atunci a devenit pasionat atât de bucătărie, cât și de competiții.

„Lucrez în bucătărie de la 14 ani pentru că un frate de-al meu, împreună cu familia socrului său aveau un hotel. Am avut șansa să lucrez acolo cu maeșrtii culinari Adrian Pop și Adrian Rusu. Tot atunci am avut și primele mele tangențe cu competițiile, iar în 2013 am început să particip. Am participat la competiții în București, în Brașov și în alte orașe din țară. În competițiile acestea am fost văzut de chef Cezar Munteanu care a lucrat în SUA, Austria, Italia și e un bucătar cu renume internațional și profesor în gastronomie. El atunci avea nevoie de un junior pentru Franța. În acea perioadă în România nu erau destui juniori să se facă o competiție națională, așa că și-a căutat unul și m-a ales pe mine”, a explicat Emanuel Mocan.

Primele competiții internaționale

Astfel, fiind sub aripa chefului Cezar Munteanu, Emanuel a început antrenamentele pentru „Les Chefs en Or”. În acel an, a fost pentru prima dată când concursul a devenit unul internațional, iar tânărul de doar 18 an a fost primul câștigător al competiției. A fost o surpriză pentru cei prezenți, fiindcă nu se așteptau ca un tânăr din România să facă o astfel de performanță. Toată lumea se aștepta să câștige cineva din Franța, Italia sau Elveția.

Anul trecut, Emanuel a ajuns iar în Franța. De data aceasta însă ca ajutor al seniorului care participa și a ajutat la pregătirea juniorului român înscris în competiție. Această experiență l-a ajutat mult pe tânăr în ascensiunea lui.

În urmă cu o săptămână, Emanuel Mocan a câștigat finala competiției „Arena Bucătarilor”. A concurat împotriva a alți 7 chefi, printre cei mai buni din țară. Însă dejeanul a câștigat, iar anul viitor va reprezenta România în competiția „Les Chefs en Or” din Paris (Franța).

„Va fi o misiune grea, dar sper să câștig, fiindcă am mai simțit o dată experiența victoriei în Franța și mi-ar plăcea să o repet acum la un alt nivel. Ceea ce mă bucură mai mult e că juniorul care va reprezenta România este antrenat de mine. El are doar 7 luni experiență, dar e un băiat bun și am văzut în el potențial”, a spus Emanuel.

Pasiune pentru bucătăria franțuzească

Tânărul are o pasiune aparte pentru bucătăria franțuiească și consideră că aceasta stă la baza tuturor bucătăriilor.

„Bucătăria franțuzească are rafinamentul și finețea în execuție, în prezentare. Bucătăria italenească are gustul. Dar eu cred că noi românii avem o intensitate aparte a gustului, fiind latini. Avem o creativitate pe care, poate, nu am dezvoltat-o suficient până acum fiindcă nu avem ingredientele și condițiile care există în străinătate. Însă începem să avansăm din acest punct de vedere”, a zis bucătarul.

Alimentul său preferat este ficatul de rață sau de gâscă, despre care spune că are o aromă deosebită și pe care îl folosește în cât mai multe preparate.

„Ca și îngredient pe care îmi place foarte mult să îl gătesc este foie gras, ficatul de rață sau de gâscă. Este ficatul gras care rezultă în urma în îndopării raței sau a gâștei cu măsline, nuci ori cu alte elemente care au o consistență mai uleioasă sau mai grasă. Este un aliment destul de controversat din cauza procedeului prin care se obține, dar este un aliment gustos. Nu îl poți compara cu un ficat normal. Din punctul meu de vedere nu are nicio legătură cu gustul de ficat cu care e obișnuit omul. Are o altă aromă. Eu pot să îl mănânc și crud”, a explicat tânărul.

Emanuel Mocan și-a început cariera de bucătar în Dej, după care a lucrat timp de doi ani și jumătate într-un bistro în Brașov și apoi în București la un restaurant condus de chef Cezar Munteanu, unde avea în subordine o întreagă echipă. De jumătate de an, tânărul s-a întors pe meleagurile natale, iar în acest moment pregătește o echipă în bucătăria hotelului de patru stele în care lucrează. Dorește ca profesionalismul cu care tratează el alimentele să rămână și după ce el va pleca. Tânărul visează să plece în străinătate, să lucreze la restaurante cu stele Michelin.

Emanuel spune că există o diferență destul de mare între clienții din București și cei din Cluj. În capitală, mulți oameni a deja formată o cultură gastronomică, însă observă o ascensiune în acest sens și în restaurantele clujene, care au început să servească mâncăruri de o calitate mai înaltă, iar astfel și clujenii au început să prindă gustul mâncării bine făcute.