Ionuţ Ţene va fi audiat de Comisia de Disciplină a Primăriei Cluj-Napoca pentru acuzaţii de extremism şi xenofobie

Audierea va avea loc în data de 5 decembrie 2017.

Szakats Istvan a depus o plângere disciplinară în 20 iulie 2017, asta după ce a mai depus o primă sesizare disciplinară în martie 2017, cu mult înaintea concursului pe care Ionuţ Țene l-a câștigat detașat - în calitate de unic candidat. “Sesizarea a fost demn ignorată până bine după concurs. Asta după ce peste 5000 persoane au semnat petiția care cerea oprirea instaurării lui Ioan Vasile Țene pe tronul culturii clujene”, spune Szakats Istvan.

Făcându-se că ține cont de lege, municipalitatea a convocat Comisia de Disciplină dar, în loc să-l audieze pe Ţene, l-a audiat pe petentul Szakats Istvan.

“Până la urmă, am fost audiat în 14 septembrie la două luni de la sesizare. Mă așteptam ca domnul Țene să fie audiat și el. Numai că asta nu s-a mai întâmplat. A urmat o liniște mortuară în Primărie. N-am înțeles prea bine de ce, doar domnul Țene mergea la servici zilnic, bolnav nu părea a fi, mă și întâlneam cu dumnealui pe coridoare. În 3 octombrie am depus o nouă sesizare, ca să încerc să aflu dacă se mișcă lucrurile. În 10 noiembrie, încă una. Pe scurt, mi-am exprimat dorința să fiu prezent la audierea domnului Țene. Sigur, el poate să refuze. Să primesc în scris răspunsul acestuia vizavi de (1). Să primesc, în scris, întâmpinarea numitului. Am deplâns faptul că dosarul se află în stagnare, care încalcă principiul celerității procedurii disciplinare (art. 19 din legea care reglementează activățile comisiilor de disciplină), dreptul la soluționarea cauzelor într-un termen rezonabil (art. 6 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului), decizia nr. 508 din 28.01. 2011 a Înaltei Curți de Casație și Justiție. Și iată, domnul Ioan Vasile Țene va fi audiat. În 5 decembrie 2017”, mai spune activistul.

Radu Ioanid, directorul Programului International de Arhive de la Muzeul Memorial al Holocaustului din Statele Unite ale Americii, a avut, luni, 20 noiembrie 2017, o întrevedere oficială cu primarul Emil Boc, în timpul căreia a ridicat problema numirii celui care este considerat antimaghiar, xenofob şi simpatizant al Noii Drepte, precum şi al Mişcării Legionare, Ionuţ Ţene, în funcţia de șef al Biroului învăţământ, cultură, culte, sport, societate din Primărie.

Szakáts István a atras atenția asupra faptului că "Țene Ioan Vasile a publicat numeroase articole instigatoare la ură împotriva minorităților etnice, comunităților religioase, sau sexuale".

"În scrierile sale, Țene Ioan Vasile dezinformează în mod voit opinia publică înfierând grupuri etnice și religioase ca inamici ai statului și poporului român și se alătură în repetate rânduri valorilor promovate de organizația fascistă Garda de Fier și de Ion Antonescu. Conform Legii nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, funcţionarii publici au obligaţia să se abţină de la orice faptă care ar putea aduce prejudicii persoanelor fizice sau juridice ori prestigiului corpului funcţionarilor publici", spunea Szakats Istvan.