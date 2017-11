Procesul fostului preşedinte al CJ, Horea Uioreanu, condamnat pentru luare de mită, amânat pe 17 ianuarie

"Procesul s-a amânat pe 17 ianuarie, pentru că, din motive obiective, a lipsit unul dintre inculpaţi", a declarat, Adrian Dănilă, expert pentru informaţii publice la Curtea de Apel Cluj, scrie Agerpres.



Pe 12 mai 2016, Horea Uioreanu a fost condamnat la şase ani şi jumătate de închisoare cu executare, pentru luare de mită, printr-o decizie a Tribunalului Cluj.



De asemenea, omul de afaceri Ioan Bene, care i-ar fi dat mita lui Uioreanu, a fost condamnat la trei ani şi zece luni de închisoare cu executare. Decizia Tribunalului Cluj a fost atacată la Curtea de Apel.



Uioreanu a fost reţinut de procurorii DNA în 2014 şi apoi arestat pentru luare de mită, fals în înscrisuri sub semnătură privată şi complicitate la spălare de bani.



Într-un alt dosar, pe 5 mai 2016, Horea Uioreanu a fost condamnat şi de Curtea de Apel Cluj la doi ani de închisoare cu suspendare pentru instigare la săvârşirea infracţiunii de folosire de informaţii ce nu sunt destinate publicităţii, în scopul obţinerii de foloase necuvenite.



Pe 22 decembrie 2016, el a fost condamnat definitiv de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie la doi ani de închisoare cu suspendare pentru instigare la săvârşirea infracţiunii de folosire de informaţii ce nu sunt destinate publicităţii, în scopul obţinerii de foloase necuvenite.



Potrivit deciziei instanţei de fond, Uioreanu va sta doi sub supraveghere, perioadă în care trebuie să frecventeze un program de reintegrare socială derulat de Serviciul de probaţiune şi să presteze muncă neremunerată în folosul comunităţii pe o perioadă de 70 de zile la Primăria Cluj Napoca sau o unitate filantropică ori spitalicească de interes local. În plus, el va plăti 25.000 lei cheltuieli judiciare. Horea Uioreanu a fost trimis în judecată de DNA sub acuzaţia că a primit ilegal, în perioada 2013 - 2014, informaţii clasificate de la Anca Albu, fost subofiţer al SRI Cluj. ‘