Târgul de Crăciun se deschide vineri. Surprizele pregătite pentru prima zi

Clujul va fi energizat zilnic în această perioadă de activități și evenimente care sărbătoresc familionul sub umbrela Târgului de Crăciun. De la piese de teatru pentru copii, la diverse concerte și interpretări artistice pentru adulți, toate sunt activări care pun în mișcare familia, care armonizează Piața Unirii și îi adună pe toți laolaltă.

Prima zi a târgului vine cu trei mari surprize din partea organizatorilor Târgului de Crăciun: deschiderea oficială a Târgului împreună cu aprinderea luminilor de Crăciun din Piața Unirii; Concertul Young & Famous Orchestra cu spectacolul “Lights of joy” care acordă un accent deosebit muzicii clasice. Aceștia își doresc să îmbine conceptul de concert simfonic cu abordarea modernă a tânărului ascultător. Pe scena de la Cluj, artiștii vor încerca să redea sărbătorile anilor `60 punând accentul pe familie și pe atmosfera din casă; Lansarea oficială a videoclipului trupei Hara, care se numește sugestiv „Ne vedem la Cluj”.

“Cred că cel care a proiectat statuia lui Matei Corvin ar fi fost bucuros să vadă că e pusă în valoare şi practic se animă tot ce este în jurul statuii. Din 24 noiembrie şi până în data de 30 decembrie, Clujul va fi energizat zilnic cu activităţi şi evenimente care sărbătoresc familia sub această umbrelă a Târgului de Crăciun. Pentru că este o sărbătoare simbol, toate activităţile se vor desfăşura în jurul familiei. În data de 24 noiembrie vor fi aprinse şi luminiţele din interior şi din Piaţa Unirii, iar luminile de sărbători se vor aprinde în data de 1 Decembrie la ora 19.00 este programată aprinderea luminilor. Faţă de alte ediţii ale Târgului de Crăciun, acum avem o altă configuraţie a Pieţei Unirii, motiv pentru care am făcut o altă împărţire a clădirilor şi a căbănuţelor care sunt acolo. Vor fi căbănuţe pentru diverse activităţi, meşteşugăreşti, pictură, olărit, unde cei interesaţi vor putea să participe, vor fi căbănuţe în care se va putea servi masa, vor fi căbănuţe unde oamenii vor putea să interacţioneze, va fi căbănuţa lui Moş Crăciun. În data de 24 noiembrie vor fi trei suprize. O dată aprinderea luminilor care clar va fi un lucru fantastic, după care avem un concert Young and Famous Orchestra în care se va pune accent pe muzica clasică, şi trupa Hara va lansa un videoclip. Astea sunt surprizele pe care le vom face la Târgul de Crăciun. Va fi o perioadă excepţională pentru toţi”, a spus joi viceprimarul Dan Tarcea la o emisiune la radio.

Distracția continuă pe parcursul întregului weekend: spectacolul de teatru oferit de Reactor Cluj, intitulat „Proteine Fluorescente” - în data de 25 noiembrie, “Povești la gura sobei” oferite de Asociația Urbannect - în data de 26 noiembrie, Școala de muzică Voltaj Academy și trupa Voltaj în aceeași dată.

“Piaţa Unirii este reconfigurată, deja are şi o zonă pietonală suplimentară. Va fi mult mai uşor faţă de anii precedenţi. Acest Târg de Crăciun nu va încurca circulaţia, oamenii nu vor veni cu maşina în zonă pentru că acolo sunt locuri limitate de parcare ci vor veni să se distreze, să-şi petreacă timpul liber într-un mod cât mai plăcut. De aceea cred că vor folosi mijloacele de transport în comun sau vor veni într-o plimbare la acest eveniment”, a mai spus Tarcea.

În cadrul Târgului de Crăciun din acest an, patinoarul va fi amplasat în jurul statuii lui Matei Corvin din Piața Unirii. Acest mod de amplasare a stârnit furia fostului viceprimar.