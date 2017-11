Boc critică eliminarea taxei de mediu şi spune că România a devenit un cimitir al maşinilor second hand: “Nimeni nu a întrebat dacă poate să aducă maşini în Cluj”

Emil Boc a declarat, joi, într-o conferinţă de presă, că nimeni nu întreabă la primărie dacă se aduce o maşină sau cinci într-o familie, în condiţiile în care se poate cumpăra una second hand cu câteva sute de euro, dar care nu corespunde cerinţelor de mediu.

”Din nefericire, politica noastră de eliminare a taxei de mediu a transformat oraşele noastre în cimitire ale maşinilor second hand, este o realitate crudă, dureroasă, extrem de nocivă din punct de vedere al mediului, de dăunătoare din punct de vedere al circulaţiei şi inconfortabilă din perspectiva cetăţeanului. Noi, cei din administraţiile marilor oraşe, suntem cei care plătim oalele sparte ale unei politici care transformă România într-un cimitir al maşinilor second hand, cu consecinţe pe termen lung asupra a ceea ce înseamnă poluare, mobilitate, transport şi deplasare urbană. Să sperăm că la nivel guvernamental se va adopta cât mai curând o altă soluţie legislativă, pentru a tempera această degradare a mediului, a condiţiilor de mediu şi de a putea să adoptăm o soluţie de mobilitate, pentru că nimeni nu ne întreabă la primărie dacă se aduce o maşină sau cinci într-o familie, când poţi cumpăra una second hand cu câteva sute de euro, dar care nu corespunde cerinţelor de mediu”, a spus Boc.

Potrivit acestuia, situaţia de la nivel naţional creată în urma eliminării taxei de mediu ar trebui să fie un semnal de alarmă pentru guvernanţi că această politică trebuie oprită pentru a putea permite la nivel local elaborarea de politici de mobilitate urbană, de protecţie a mediului şi nu de înrăutăţire a acestor situaţii.

”Peste 20.000 de maşini s-au înmatriculat în Cluj-Napoca în urma eliminării acestei taxe şi aducerii maşinilor second hand. În plus, la acestea se adaugă maşinile studenţilor, lucru care se resimte în fiecare zi în trafic. Nimeni, în nici un oraş nu poate lărgi de la două la patru benzi străzile ca să poţi face faţă unei asemenea provocări, iar cei care suferă sunt locuitorii marilor oraşe. În acest an se vor înmatricula la nivel naţional minimum 600.000 de maşini care vor pune o povară uriaşă asupra administraţiei marilor municipii”, a spus Emil Boc.

Primarul Clujului a subliniat că la nivel european se observă o tendinţă a tinerei generaţii de a folosi sistemele de car sharing, ride sharing şi bike sharing iar acestea ar trebui încurajate.

“Nimeni nu a întrebat dacă poate să aducă maşini în Cluj. Le-au parcat unde au crezut de cuviinţă. Ridicăm în fiecare săptămână maşini abandonate. Este dezastru în cartiere, pentru că după ora 20.00 nu mai poți arunca un ac. Jumătate dintre mașini nu se mișcă în timpul zilei. Unele sunt în situație de a fi înmatriculate și lăsate acolo. Sunt familii cu 3 - 4 mașini. Eu nu am posibilitatea legală să le iau pe loc. Numai după 60 de zile pot să ridic mașina. Este o problemă legată de această taxă. Toate se sparg în capul nostru. Când aduci cinci mașini pe familie, cineva ne întreabă pe noi la Primărie dacă are loc de parcare sau nu?”, a explicat primarul Emil Boc la o emisiune radio.

Municipalitatea a demarat, în ultimii ani, câteva proiecte care încurajează folosirea bicicletelor şi a transportului în comun, cum ar fi construirea de piste sau dirijarea transportului astfel încât, pe anumite porţiuni, autobuzele să aibă bandă dedicată.

În ciuda acestor proiecte, traficul din oraş rămâne unul aglomerat, lucru la care contribuie şi faptul că multe persoane care lucrează sau studiază în Cluj-Napoca locuiesc, în realitate, într-o localitate limitrofă, precum şi faptul că oraşul este un puternic centru academic, medical, de afaceri şi deţine un Tribunal şi o Curte de Apel.