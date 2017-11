Moțiunea de cenzură inițiată de PNL și USR împotriva Guvernului Tudose va fi dezbătută și votată joi

PNL şi USR solicită retragerea încrederii acordată Guvernului Tudose, pentru a opri distrugerea economiei şi scoaterea României din UE, afirmând că demiterea Guvernului trebuie să ducă la abogarea OUG care au generat „haosul fiscal”, potrivit textului moţiunii de cenzură. ”

”Vă îndemnăm să votaţi pentru adoptarea acestei moţiuni de cenzură şi retragerea încrederii acordată guvernului Tudose, pentru că ştim că este singurul lucru corect care mai rămâne de făcut în acest moment. Prin votul dumneavoastră, opriţi distrugerea economiei, încetaţi atacul la Justiţie, nu scoateţi România din Uniunea Europeană!”, afirmă PNL în moţiunea de cenzură intitulată „PSDragnea, în campanie mumă, la putere ciumă”.

PNL susţine că demiterea Guvernului Tudose trebuie să ducă “imediat şi automat la abrogarea ordonanţelor de urgenţă care au generat haosul fiscal şi să oprească atacul la independenţa Justiţiei”. „Actuala guvernare PSD-ALDE a reuşit într-un timp record să provoace un haos generalizat în toate domeniile vitale – de la sănătate şi educaţie, la fiscalitate, justiţie sau infrastructură”, arată PNL, potrivit Mediafax.

Liberalii susţin că beneficiile unei creşteri economice substanţiale au fost anulate de măsurile populiste şi haotice luate în economie de "cuplul de economişti de renume mondial Dragnea - Tudose împotriva mediului de afaceri şi a contribuabililor oneşti din această ţară".

“Iresponsabilitatea, prostia şi ticăloşia sunt puse împreună de Dragnea şi camarila sa într-o combinaţie letală, care nu poate conduce România decât spre dezastru!”, se mai arată în moţiune.

Intenţia depunerii unei moţiuni a fost anunţată de către preşedintele PNL, Ludovic Orban, pe 8 noiembrie. Propunerea sa a fost confirmată printr-o decizie luată în mod unanim de către Biroul Politic Executiv al PNL pe 13 noiembrie. ”Ordonanţa care a răvăşit sistemul fiscal din România, care pune în pericol dezvoltarea economică a României, care creează un haos în toate domeniile, care reprezintă un atac împotriva mediului de afaceri şi angajaţilor, atât din sectorul privat, cât şi din sectorul public, alături de înrăutaţirea dramatică a tuturor indicatorilor economici stau la baza acestei decizii”, a motivat preşedintele PNL, Ludovic Orban, adoptarea deciziei.

Tot atunci liberalii au decis ca negocierile cu celelalte grupuri parlamentare să fie conduse de către liderii de grup ai PNL de la Camera Deputaţilor şi Senat, Raluca Turcan, respectiv Iulian Dumitrescu. Prima întâlnire a liderilor de grup liberali a avut loc pe 14 noiembrie, cu conducerea USR, acest partid fiind cooptat la redactarea moţiunii. "Am decis să iniţiem împreună această moţiune de cenzură şi, de asemenea, să ne adresăm celorlalte formaţiuni de opoziţie să susţină această moţiune de cenzură. Este în interesul românilor să scăpăm de această guvernare falimentară", a declarat liderul deputaţilor PNL Raluca Turcan, la Parlament, după întâlnirea cu reprezentanţii USR.

La rândul său, preşedintele USR, Dan Barna, a declarat că USR şi PNL lucrează la un text comun al moţiunii de cenzură. "Susţinem această moţiune de cenzură. (...) Timp de un an de zile această guvernare coruptă şi toxică nu a făcut altceva decât să încerce să strâmbe legile României, pentru că în situaţia aceasta suntem şi am văzut mesajul cetăţenilor, pentru a rezolva probleme punctuale, probleme de clică ale actualei majorităţi PSD-ALDE şi atunci o moţiune de cenzură este în mod evident instrumentul democratic şi instrumentul parlamentar pe care îl avem la dispoziţie şi pe care îl susţinem cu toată tăria pentru a oferi cetăţenilor alternativa unei guvernări normale care să se refere la ceea ce înseamnă guvernarea unui stat", a declarat Dan Barna.

PNL a reuşit să obţină şi susţinerea PMP, chiar dacă partidul condus de Traian Băsescu a criticat faptul că liberalii nu vin cu o alternativă la actualul guvern. „În mod categoric vom susţine orice demers împotriva PSD, însă îmi pun două întrebări: unu - atunci când un partid de opoziţie serios vrea să dărâme un Guvern, trebuie să vină şi cu un plan de rezervă bine definit. Îmi primul rând vrem să ştim, dacă îl dăm jos pe Tudose, pe cine punem în loc?”, a spus, marţea trecută, preşedintele executiv al PMP, Eugen Tomac.

Însă şirul succeselor PNL s-a oprit aici. Întâlnirea cu grupul minorităţilor naţionale din Camera Deputaţilor nu a adus decât promisiunea că membrii grupului vor analiza textul moţiunii, text pe baza căruia vor lua o decizie. „A fost o discuţie, nu o negociere (...) Am să le transmit colegilor mei textul moţiunii şi vom avea o şedinţă luni în care vom analiza acest text. Dincolo de chestiunea punctuală a moţiunii a fost o discuţie foarte bună pe teme foarte diverse”, a declarat deputatul Varujan Pambuccian, liderul de grup al minorităţilor.

Convorbirile din 14 noiembrie cu conducerea UDMR s-au dovedit fără rezultat pentru liberali, în pofida argumentelor lor „Indiferent de etnie este în interesul cetăţenilor acestei ţări să facem ca prosperitatea să ajungă mai repede şi mai mult la nivelul cetăţeanului de rând. Şi românii şi maghiarii îşi doresc exact exact acelaşi lucru. Discuţia cu dl Hunor Kelemen a fost ca în urma consultării cu colegii din UDMR să se poziţioneze faţă de acest demers al Opoziţiei (...) Vor discuta cu colegii din UDMR pentru că domniile lor consideră că sunt şi unele măsuri bune care s-au luat în actuala guvernare. Probabil că vor face o analiză temeinică şi vor decide în consecinţă”, a spus Raluca Turcan.

A doua zi însă, preşedintele Uniunii, Kelemen Hunor, a anunţat că parlamentarii UDMR nu vor semna textul moţiunii de cenzură, invocând deschis declaraţii ale lideri ai PNL percepute ca ostile faţă de minoritatea maghiară. „Relaţia UDMR-PNL e o relaţie care în acest moment e destul de încărcată de nişte declaraţii din partea colegilor de la PNL. Nu poţi să chemi moţii şi să spui să fie pregătiţi la Ţebea că vor fi chemaţi iarăşi în luptă împotriva maghiarilor, nu poţi spune ca şef de partid aşa ceva, iar apoi să ceri voturile noastre”, a spus Hunor pentru MEDIAFAX.

Preşedintele UDMR a spulberat speranţele opoziţiei că Uniunea ar putea susţine moţiunea de cenzură împotriva guvernului Tudose anunţând că parlamentarii Uniunii au decis să se abţină de la vot. „Nu putem susţine moţiunea de cenzură, cum nu putem susţine nici în totalitate Guvernul. Probabil că ne vom abţine la vot, asta înseamnă că ambele bile vor fi introduse în urna neagră. Dacă pe parcurs se schimbă ceva, până la dezbaterea moţiunii de cenzură, nu ştim când se va întâmpla, vă vom anunţa”, a precizat, marţi, liderul UDMR.

Kelemen Hunor a spus că, în urma analizei textului moţiunii de cenzură, a rezultat că e imposibil ca UDMR să o susţină. „Am analizat textul moţiunii de cenzură, pentru că orice decizie se ia în funcţie de text. Am informat colegii mei despre discuţia purtată cu Raluca Turcan şi cu Iulian Dumitrescu care a avut loc săptămâna trecută şi am analizat tot ce înseamnă în acest moment moţiunea de cenzură şi votul moţiunii de cenzură, oferta celor care au iniţiat moţiunea de cenzură, dacă propun ceva în locul Guvernului actual şi am constatat că nu există, la concluzii, altceva decât deficit 3%, nevoie de transparenţă şi reducerea birocreaţiei, dar nu nume de premier, direcţia în care vor să ducă ţara, nu politici publice în sectoarele cele mai importante şi nu elementele din programul de guvernare, măcar baza pe care se poate construi un program de guvernare. În aceste condiţii, e greu să susţii o moţiune de cenzură, e aproape imposibil”, a explicat preşedintele Uniunii.

În tabăra puterii, nu par să existe motive de îngrijorare. Premierul Mihai Tudose a declarat, vineri, după şedinţa CExN al PSD de la Băile Herculane, că moţiunea de cenzură depusă de PNL, este un instrument legitim al opoziţiei, dar va fi o oportunitate de a prezenta românilor ceea ce a făcut la guvernare în ultimul an. ”Cred că pe lângă faptul că este un instrument legitim al opoziţiei şi un instrument al opoziţiei este şi o oportunitate de a prezenta românilor ceea ce am făcut la guvernare în ultimul an”, a declarat şeful Executivului, informează Mediafax.

La rândul, preşedintele PSD, Liviu Dragnea, a spus că nu are emoţii legate de faptul că parlamentari social-democraţi ar putea vota moţiunea.

De asemenea, preşedintele ALDE Călin Popescu-Tăriceanu a declarat miercuri că parlamentarii ALDE vor fi prezenţi la dezbaterea moţiunii de cenzură pentru a vedea ce au de spus iniţiatorii acesteia. Tăriceanu susţine însă că şansele demersului sunt nule. "Vom fi prezenţi în sală, am şi majorat timpul de dezbatere cu 50%. Vom fi prezenţi în sală şi nu am hotărât să nu votăm, dar vreau să ascultăm şi argumentele de la Opoziţie. Va fi interesant să vedem ce argumente au. Mi se pare că este mai degrabă un exerciţiu de imagine. PNL ştie că are şanse zero ca moţiunea să treacă, vor să arate că se agită şi se agită fără rost", a declarat Călin Popescu Tăriceanu, preşedintele ALDE.

În perioada negocierilor purtate de liberali au fost parcurşi şi paşii procedurali prevăzuţi de către Constituţie. Textul moţiunii a fost depus, vineri, la Biroul Permanent, iar documentul a fost lecturat luni într-o şedinţă de plen comun a celor două Camerei. Miercuri, Birourile Permanente reunite au stabilit ca dezbaterea şi votul să aibă loc joi, începând cu ora 11.

PNL a anunţat că va organiza un lanţ uman în jurul Parlamentului, joi, de la ora 11, când începe dezbaterea moţiunii de cenzură, şi îi invită pe cei nemulţumiţi de politicile economice ale Guvernului şi de preconizatele modificări din justiţie să se alăture manifestaţiei organizate de liberali. ”Partidul Naţional Liberal cheamă oamenii nemulţumiţi de guvernarea PSD - ALDE să ia atitudine şi să vină mâine, la ora 11.00 în Parcul Izvor din Bucureşti pentru a face un lanţ uman în jurul Parlamentului României în timpul dezbaterii moţiunii cenzură iniţiată de PNL: «PSDragnea, în campanie mumă, la putere ciumă»”, se arată într-un comunicat al biroului de presă al PNL.