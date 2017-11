Monica Iacob Ridzi a părăsit Penitenciarul Gherla şi spune că aşteaptă să-şi strângă în braţe copiii

“Încă nu reuşesc să realizez, este un moment aşteptat atât de mine, cât şi se familia mea, în special de cei doi copii foarte mici, extrem de afectaţi, care şi ei au fost condamnaţi, în ultimii aproape trei ani, să trăiască fără mamă. Este o mare bucurie că pot, în sfârşit, să ajung acasă lângă ei, abia aştept să îi strâng în braţe şi să le spun că mami a venit acasă pentru totdeauna, că nu mai pleacă”, a afirmat Monica Iacob Ridzi.

Ea a mai spus că spera să fie liberată condiţionat.

“Îndeplinesc toate condiţiile pentru a fi liberată condiţionat, a fost o decizie pe care am sperat să o primesc până în ultima clipă, că şi eu voi fi tratată la fel ca toţi ceilalţi deţinuţi. Din fericire, acest lucru s-a întâmplat. Pe lângă cei aproape trei ani, peste 1.000 de zile de detenţie executate zi la zi, am prestat şi activităţi lucrative, am beneficiat şi de zile câştig obţinute prin efectul Legii nr. 169/ 2017. Precizez că în momentul când legea a intrat în vigoare, eu executasem deja integral fracţia prevăzută de lege pentru a beneficia de liberarea condiţionată. În acest moment, cu zilele executate şi cu zilele obţinute prin efectul legii, am patru ani din cinci consideraţi executaţi, mult mai mult decât prevede legea pentru a fi liberată condiţionat”, a menţionat fostul ministru.

La rândul său, soţul acesteia, Tiberiu Iacob Ridzi, primarul municipiului Petroşani, a spus că e o bucurie foarte mare pentru copii că mama lor se întoarce acasă.

“E normal să fiu emoţionat după atâta timp. E o încărcătură extraordinară. Ultima perioadă a fost foarte grea, mai ales pentru cei mici, pentru că ei au fost cei mai afectaţi, dar şi pentru toată familia şi pentru ea. Le-am spus copiilor că mami vine acasă, s-au bucurat foarte tare”, a declarat Tiberiu Iacob Ridzi.

Tribunalul Cluj a decis miercuri liberarea condiţionată a fostului ministru al Tineretului şi Sportului Monica Iacob Ridzi, condamnată la cinci ani de închisoare pentru abuz în serviciu.

Sentinţa Tribunalului Cluj confirmă decizia Judecătoriei Gherla dată pe 27 octombrie.

Monica Iacob Ridzi a fost condamnată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, în luna februarie 2015, la cinci ani de închisoare cu executare, pentru abuz în serviciu. Ea a fost găsită vinovată după ce procurorii DNA au acuzat-o că a plătit în 2009 câteva servicii fictive unor companii preferenţiale, producând Ministerului Turismului un prejudiciu de peste 600.000 de euro.

Avocaţii săi au arătat în instanţă că Monica Iacob Ridzi a avut un comportament exemplar în timpul privării de libertate. În urmă cu un an, ea a jucat, alături de alte şapte deţinute, în spectacolul "Selfie", pe scena Teatrului Naţional din Cluj.