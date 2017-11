Craiova are un nou stadion, ”înfrățit” cu Sala Polivalentă și Cluj Arena

Con-A, compania de construcții care a realizat două mari infrastructuri în Cluj, a început să fie un punct de referință și pentru alte mari orașe din România.

Aceeași firmă care a realizat Sala Polivalentă și Cluj Arena, a reușit să pună în picioare un stadion de care toată Craiova este mândră.

”Consider că prin construcția de stadioane ne facem cunoscuți publicului larg, în special iubitorilor de sport” a mărturisit președintele grupului Con-A, Mircea Bulboacă.

Noul stadion ”Ion Oblemenco” din Craiova a fost inaugurat vineri la partida dintre CS ”U” Craiova și Slavia Praga.

Înaintea meciului a avut loc un spectacol la care au participat nume cunoscute din showbiz care şi-au declarat dragostea pentru echipa din Bănie. Printre artişti se vor număra Tudor Gheorghe, Cristi Minculescu, Andrei Păunescu, dar şi îndrăgitul actor Mihai Bobonete.

”Suntem onorați să oferim în exclusivitate atât suporterilor olteni, cât și celorlalți iubitor ai fotbalului românesc, vestea mult așteptată! Arena din Bănie este gata. Astăzi, 7 noiembrie 2017, încheiem în mod oficial procesul de recepție la terminarea lucrărilor.” a fost mesajul publicat de Compania Națională de Investiții, prin care se anunța finalizarea stadionului în urmă cu câteva zile.

Arena are 30.939 de locuri, 600 dintre acestea vor fi rezervat persoanelor cu dizabilități și însoțitorilor. Presa are un total de 624 de locuri rezervate, cu toate dotările necesare, iar spectatori vor avea la dispoziție 27.646 de locuri. Din punct de vedere tehnic, bijuteria din Bănie are cinci etaje, care înglobează un hotel, restaurant, spaţiile funcţionale pentru echipe şi oficiali, pentru presă şi comentatori, locuri şi spaţii conexe pentru publicul general şi VIP, loje Sky Box, parcare subterană, spaţii tehnice şi pentru personalul auxiliar. Suprafața construită la sol pentru stadion este de 21.718 metri pătrați, valoarea lucrărilor de reconstrucție fiind de 240 de milioane de euro.