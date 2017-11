Când va avea loc Untold 2018. Organizatorii iau în calcul EXTINDEREA festivalului - VIDEO

Joi seara, la cinematograful Florin Piersic din Cluj-Napoca a avut loc lansarea after movie-ului Untold 2017, ocazie cu care organizatorii festivalului au dezvăluit ce se va întâmpla cu ediţia de anul viitor.

“Untold 2017: oamenii din toate colţurile globului, din Australia până în Mexic, 10 scene, peste 220 de artişti, iar Armin, ca de obicei, a luat micul dejun undeva pe la 10 dimineaţa. De ce? Pentru că a ales să pună muzică până pe la 8 dimineaţa pe Untold Arena acolo unde a fost scena principală a festivalului. Armin van Buuren, regele Festivalului Untold. Şi anul acesta a fost la înălţime. A stat 6 ore pe scenă. De aia îl şi numim regele Festivalului Untold”, au spus organizatorii.

La rândul său, Bogdan Buta a dezvăluit că ediţia din 2018 Untold va avea loc între 2 şi 5 august.

“Mulţumesc în primul rând echipei care lucrează încontinuu pentru a încerca să vă surprindem, partenerilor, autorităţilor locale, mulţumim comunităţii locale pentru că sunt gazda noastră şi ne primesc şi ne acceptă an de an. Peste 330.000 de participanţi în 201. Am fost la Amsterdam la un festival important din industrie, toţi de acolo, începând de la artişti, manageri, agenţi, organizaori de evenimente ştiau de Untold, ştiau de atmosfera de aici, de energia pozitivă. Totul vi se datorează vouă, celor care an de an sunteţi acolo şi vă bucuraţi şi trăiţi experienţa Untold la maxim. Vă mulţumim. Vedem cum să facem să reuşim să mărim capacitatea pentru ca mai mulţi fani să fie alături de noi. Vă promit că vom duce experienţa Untold la un nivel şi mai înalt. Toţi cei care au fost îşi doresc să revină, bineînţeles, dar şi mulţi alţii. Tiesto era în SUA, trimitea mesaje şi întreba ce se întâmplă la Untold, că anul viitor vrea să vină şi el. Sunteţi faimoşi, cei din industrie toţi ştiu ce se întâmplă aici. Săptămâna următoare cei care s-au înregistrat pe site-ul festivalului vor avea ocazia să-şi cumpere bilete la un preţ special. Ca în fiecare an, ne dorim ca fanii adevăraţi să fie primii care să-şi cumpere bilete”, a declarat Buta.

Lansarea after movie-ului s-a făcut concomitent la Cluj şi la Bucureşti.

Printre cei care au cântat la ediţia din acest an s-au numărat vedetele muzicii electronice Armin van Buuren, Dmitri Vegas & Like Mike, Martin Garrix, Tinie Tempah, Afrojack sau Hardwell şi mulţi alţii.

Festivalul Untold a avut în 2017 un buget de 10 milioane de euro.